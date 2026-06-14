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orosz-ukrán háború
háború
dróntámadás

Dróneső zúdult Oroszországra: lángoló üzemanyagtárolók, áramkimaradások és repülési korlátozások kísérték az ostromot

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Az orosz légvédelem szerint az éjszaka folyamán 249 ukrán drónt semmisítettek meg, ennek ellenére több stratégiai jelentőségű létesítmény is találatot kapott. A támadások következtében Oroszországban üzemanyagtárolók gyulladtak ki, energetikai infrastruktúrák sérültek meg, több régióban pedig áramkimaradások és közlekedési korlátozások alakultak ki.
VG
2026.06.14, 10:07
Frissítve: 2026.06.14, 10:34

Újabb, nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszországot vasárnapra virradóra. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem összesen 249 repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az éjszaka folyamán, amelyek 15 orosz régió, valamint az Azovi-tenger térsége fölött jelentek meg.

orosz ukrán drón
Újabb, nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszországot vasárnapra virradóra / Fotó: AFP

A támadások egyik legsúlyosabban érintett területe a Jaroszlavli régió volt. A megye kormányzója, Mihail Jevrajev a Max közösségi csatornán arról számolt be, hogy bár a drónok többségét sikerült lelőni, több üzemanyagtárolókat magában foglaló ipari létesítmény találatot kapott.

A becsapódások nyomán tüzek ütöttek ki, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, mekkora károk keletkeztek, illetve milyen hatással lehetnek az esetek az üzemanyag-ellátásra.

Nem ez volt az egyetlen régió, ahol károk keletkeztek. A Tula megyei Novomoszkovszkban egy meg nem nevezett gyár területére hullottak drónszilánkok, míg a Szmolenszk megyei Vjazmában egy pilóta nélküli repülőgép darabjai egy lakóházra zuhantak. A balesetben egy idős nő megsérült.

A részben orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsja megyében több energetikai létesítmény is megsérült az éjszakai dróncsapásokban. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint emiatt a régió egyes részein áramkimaradások alakultak ki – közölte a távirati iroda. Hasonló helyzetről számoltak be a megszállt Herszon megye területéről is, ahol vasárnap reggelre az összes városi körzetben megszűnt az áramszolgáltatás.

A támadások közvetett hatásai az ország más részein is érzékelhetők. Tatárföldön szombaton ideiglenes korlátozásokat vezettek be egyes benzinkutakon. A helyi hatóságok szerint a lépésre az üzemanyagállomásoknál kialakult sorok miatt volt szükség, egyúttal hangsúlyozták, hogy intézkedéseikkel a „mesterséges pánik” kialakulását kívánják megakadályozni és a helyzet stabilitását szeretnék fenntartani.

A köztársaságot már pénteken is jelentős dróntámadás érte. Akkor a Káma folyótól keletre fekvő ipari térség, sajtóhírek szerint elsősorban a Nyizsnyekamszkban működő petrolkémiai vállalat került célkeresztbe. A helyi vezetés szombaton azt közölte, hogy a támadás következményeit sikerült felszámolni. A pénteki akció során egy többlakásos lakóépületet is találat ért, amelyben négy ember megsérült.

Az orosz főváros is célpont volt

A fokozódó drónveszély miatt több városban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőgépek forgalmát. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint vasárnap reggel hét óráig négy, az orosz főváros felé tartó ukrán drónt semmisített meg a légvédelem. Az elmúlt hónapokban egyre gyakoribbá váltak az Oroszország mélyebb területeit célzó ukrán dróntámadások. A hadműveletek fókuszában egyre inkább

  • az energetikai
  • és ipari infrastruktúra

áll, amelynek működése kulcsfontosságú az orosz gazdaság és a hadigazdaság fenntartása szempontjából.

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