Dróneső zúdult Oroszországra: lángoló üzemanyagtárolók, áramkimaradások és repülési korlátozások kísérték az ostromot

Újabb, nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszországot vasárnapra virradóra. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem összesen 249 repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az éjszaka folyamán, amelyek 15 orosz régió, valamint az Azovi-tenger térsége fölött jelentek meg.

Újabb, nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszországot vasárnapra virradóra / Fotó: AFP

A támadások egyik legsúlyosabban érintett területe a Jaroszlavli régió volt. A megye kormányzója, Mihail Jevrajev a Max közösségi csatornán arról számolt be, hogy bár a drónok többségét sikerült lelőni, több üzemanyagtárolókat magában foglaló ipari létesítmény találatot kapott.

A becsapódások nyomán tüzek ütöttek ki, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, mekkora károk keletkeztek, illetve milyen hatással lehetnek az esetek az üzemanyag-ellátásra.

Nem ez volt az egyetlen régió, ahol károk keletkeztek. A Tula megyei Novomoszkovszkban egy meg nem nevezett gyár területére hullottak drónszilánkok, míg a Szmolenszk megyei Vjazmában egy pilóta nélküli repülőgép darabjai egy lakóházra zuhantak. A balesetben egy idős nő megsérült.

A részben orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsja megyében több energetikai létesítmény is megsérült az éjszakai dróncsapásokban. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint emiatt a régió egyes részein áramkimaradások alakultak ki – közölte a távirati iroda. Hasonló helyzetről számoltak be a megszállt Herszon megye területéről is, ahol vasárnap reggelre az összes városi körzetben megszűnt az áramszolgáltatás.

A támadások közvetett hatásai az ország más részein is érzékelhetők. Tatárföldön szombaton ideiglenes korlátozásokat vezettek be egyes benzinkutakon. A helyi hatóságok szerint a lépésre az üzemanyagállomásoknál kialakult sorok miatt volt szükség, egyúttal hangsúlyozták, hogy intézkedéseikkel a „mesterséges pánik” kialakulását kívánják megakadályozni és a helyzet stabilitását szeretnék fenntartani.

A köztársaságot már pénteken is jelentős dróntámadás érte. Akkor a Káma folyótól keletre fekvő ipari térség, sajtóhírek szerint elsősorban a Nyizsnyekamszkban működő petrolkémiai vállalat került célkeresztbe. A helyi vezetés szombaton azt közölte, hogy a támadás következményeit sikerült felszámolni. A pénteki akció során egy többlakásos lakóépületet is találat ért, amelyben négy ember megsérült.