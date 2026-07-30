Ilyen nincs: meghibásodott Magyarország kulcsfontosságú erőműve, pont most lenne a legnagyobb szükség rá Paks leállása miatt - ezt tudjuk eddig

A 2011-ben átadott, kombinált ciklusú G3-as blokkja 56 százalékos hatásfokkal üzemel. A vállalat többségi tulajdonosa 2014 júliusa óta a MET Csoport.

Ütőkártyája, hogy ennek a blokknak a legmagasabb a teljesítmény-változtatási sebessége az országban.

Bár a Paksi Atomerőmű biztosítja a magyar áramtermelés közel felét, az egy úgynevezett zsinóráram-termelő, tehát folyamatosan, fixen termel, de nem képes gyorsan alkalmazkodni a hirtelen változásokhoz.

A Dunamenti Erőmű ezzel szemben egy rendkívül rugalmas, gyorsindítású szabályozó erőmű. Feladata pontosan az, hogy kisimítsa a hálózati ingadozásokat, és pótolja a kieső energiát.

Ha Paks esetleg karbantartás, váratlan műszaki ok vagy a Duna alacsony vízállása/felmelegedése miatt kénytelen csökkenteni a teljesítményét, a gáztüzelésű dunamenti blokkok azonnal képesek átvenni a rendszer egyensúlyának fenntartását.

Ha Paks leáll, a rendszernek azonnal hatalmas mennyiségű szabályozó energiára van szüksége. Ha ekkor a Dunamenti Erőmű is meghibásodik, a magyar hálózat elveszíti az egyik legfontosabb „mentőövét" a rendszerszintű egyensúly fenntartásához.

Az ellátásbiztonság kérdése felmerülhet kánikula idején – vagyis például most –, amikor

A Duna vízállása kritikusan alacsony

a helyiségek hűtése úgy jár nagy energiafelhasználással,

hogy közben más hazai áramtermelő berendezések is állnak, akár tervszerű karbantartás miatt is,

egyúttal pedig beszűkül az import lehetősége.

Tavaly augusztus 16-án mintegy 2000 megawatt teljesítményű atomerőmű csak mintegy 1500 megawattal termelt, továbbá kiesett a rendszerből 1506 megawatt (egy paksi blokknyi) további kapacitás azért, mert üzemzavar volt a Dunamenti Erőmű blokkjaiból háromnál és a Hamburger Hungária kartongyár erőművénél. Ez a pillanatnyi helyzetkép is azt mutatja, hogy előfordulhatnak ellátásbiztonsági kockázatok és mennyire fontos egy olyan erőmű mint a Dunamenti.