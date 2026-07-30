Ilyen nincs: meghibásodott Magyarország kulcsfontosságú erőműve, pont most lenne a legnagyobb szükség rá Paks leállása miatt - ezt tudjuk eddig
Már az egy óriási kihívás elé állítja a hazai energiaellátást, hogy teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, de tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Dunamenti Erőmű is meghibásodott. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt a Markus Söder bajor kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján csütörtökön.
A kormányfő szerint az üzemzavar további 400 megawatt teljesítménykiesést okozott itthon.
Hogyan kapcsolódik a Dunamenti Erőmű Pakshoz?
A százhalombattai Dunamenti Erőmű jelenleg a magyar villamosenergia-rendszer legnagyobb gáztüzelésű erőműve, amely kulcsszerepet játszik a hazai áramellátás biztonságában és rugalmasságában, teljesítménye 564 MW, az üzem rendkívül gyorsan, szükség esetén azonnal indítható blokkokkal rendelkezik, ami elengedhetetlen a hálózati egyensúly fenntartásához. Az első egységek 1960 és 1968 között épültek fel.
A 2011-ben átadott, kombinált ciklusú G3-as blokkja 56 százalékos hatásfokkal üzemel. A vállalat többségi tulajdonosa 2014 júliusa óta a MET Csoport.
Ütőkártyája, hogy ennek a blokknak a legmagasabb a teljesítmény-változtatási sebessége az országban.
Bár a Paksi Atomerőmű biztosítja a magyar áramtermelés közel felét, az egy úgynevezett zsinóráram-termelő, tehát folyamatosan, fixen termel, de nem képes gyorsan alkalmazkodni a hirtelen változásokhoz.
A Dunamenti Erőmű ezzel szemben egy rendkívül rugalmas, gyorsindítású szabályozó erőmű. Feladata pontosan az, hogy kisimítsa a hálózati ingadozásokat, és pótolja a kieső energiát.
Ha Paks esetleg karbantartás, váratlan műszaki ok vagy a Duna alacsony vízállása/felmelegedése miatt kénytelen csökkenteni a teljesítményét, a gáztüzelésű dunamenti blokkok azonnal képesek átvenni a rendszer egyensúlyának fenntartását.
Ha Paks leáll, a rendszernek azonnal hatalmas mennyiségű szabályozó energiára van szüksége. Ha ekkor a Dunamenti Erőmű is meghibásodik, a magyar hálózat elveszíti az egyik legfontosabb „mentőövét" a rendszerszintű egyensúly fenntartásához.
Az ellátásbiztonság kérdése felmerülhet kánikula idején – vagyis például most –, amikor
- A Duna vízállása kritikusan alacsony
- a helyiségek hűtése úgy jár nagy energiafelhasználással,
- hogy közben más hazai áramtermelő berendezések is állnak, akár tervszerű karbantartás miatt is,
- egyúttal pedig beszűkül az import lehetősége.
Tavaly augusztus 16-án mintegy 2000 megawatt teljesítményű atomerőmű csak mintegy 1500 megawattal termelt, továbbá kiesett a rendszerből 1506 megawatt (egy paksi blokknyi) további kapacitás azért, mert üzemzavar volt a Dunamenti Erőmű blokkjaiból háromnál és a Hamburger Hungária kartongyár erőművénél. Ez a pillanatnyi helyzetkép is azt mutatja, hogy előfordulhatnak ellátásbiztonsági kockázatok és mennyire fontos egy olyan erőmű mint a Dunamenti.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország
Akár már csütörtökön, de legkésőbb pénteken teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Markus Söder bajor kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít.
Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására
– fogalmazott.
Az atomerőmű lekapcsolása mintegy 2000 megawatt termelőkapacitás kiesésével járna. A kormányfő szerint ezt egyelőre importból lehet pótolni, Magyarország ugyanis 3600–3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik.