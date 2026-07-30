Vitézy Dávid bemutatta a magyar vasút új szupervonatait: képen Lázár Jánosék 30 éve nem látott búcsúajándéka

„Elkészült az első két új GYSEV InterCity motorvonat a lengyelországi Siedlcében” – jelentette be csütörtök délután közzétett Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint az új GYSEV InterCity motorvonatok kocsiszekrénye Szolnokon készült, a végső összeszerelés Lengyelországban, a Stadler üzemében zajlik. Összesen 11 ötrészes IC-motorvonat készül, hogy a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron flottát teljesen lecserélhessék 2028-ra.

Vitézy Dávid: kész az első két új GYSEV InterCity / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A miniszter kiemelte, hogy az új GYSEV InterCityk klimatizált, alacsonypadlós, 1. és 2. osztályú, kényelmes távolsági ülésekkel felszerelt motorvonatok, amelyek Magyarország első teljesen akadálymentes és végig bekamerázott InterCity vonatai lesznek. Emlékeztetett arra is, hogy a járműveket EIB-hitelből veszi a GYSEV.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, valójában ezek az új vonatok nem az elmúlt néhány év magyar kormányzati teljesítményének köszönhetően, hanem annak ellenére érkeznek. Noha elődje, Lázár János 2025-ben még minden erővel próbálta a "Rákosi-korszakot is túlélt" közös osztrák-magyar vasúttársaságot szétverni és az osztrák államot kiszorítani, a magyar utasoknak készülő új vonatok hiteléhez végül az 50 százalék elvárt önrészt a GYSEV az Ausztriában történt osztrák állami beruházásai révén biztosítja.

„Tehát az új vonatok az osztrák-magyar együttműködésnek köszönhetően is érkeznek, amelyet az előző kormány minden erővel próbált szétverni. Szerencsére ezt a járműbeszerzést már nem sikerült meghiúsítani, mint a többit a MÁV-nál” – összegzett a miniszter.

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben az új kormány által hazahozott uniós pénzből pedig folytatják a távolsági flotta megújítását: Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Veszprém távolsági vonatait fogják lecserélni a következő nagy InterCity járműbeszerzési programban.

Az Orbán-kormány gigabeszerzésével büszkélkedik a Vitézy Dávid – elkezdték a szupervonatok gyártását, úgy száguldanak majd, mint semmi más

Elindult a GYSEV 11 darabos új InterCity-motorvonat flottájának gyártása – erről tett bejelentést Vitézy Dávid július elején egy Facebook-bejegyzésben. Közlése szerint az ötrészes, kétáramnemű, 160 km/h sebességre képes járművek a jövőben a Sopron–Budapest és Szombathely–Budapest vonalakon biztosítják majd a GYSEV InterCity szolgáltatását. A 11 darab járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll.