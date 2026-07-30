Durva változások a reptéri belépésnél, nem csak a taxisoknak lehet ez kellemetlen: mutatjuk, kik bukhatják még az „ötperces” kiskaput

A Budapest Airport 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik ötperces díjmentes áthaladási lehetőségét a repülőtér területén lévő parkolókban, köztük a terminál ki- és bejáratánál található prémiumparkolóban.

Tiltakoznak a taxisok / Fotó: Solarisys

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett járműveknek már az utas rövid ki- vagy beszállítása után is parkolási díjat kellhet fizetniük. A taxisok azért tiltakoznak, mert a budapesti hatósági tarifa mellett ezt az összeget álláspontjuk szerint nem terhelhetik automatikusan az utasra, miközben a szolgáltató sem kötelezhető díjköteles terület használatára.

Nem csak a taxisokat érintik a szabályok

A változás azonban nem feltétlenül áll meg a taxiknál. A Budapest Airport engedéllyel rendelkező járművekről szóló tájékoztatása alapján az érkezési szint közúti előterét jelenleg kizárólag

a BKK által üzemeltetett buszjáratok,

a taxiszolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező társaságok és járműveik,

az NT-engedéllyel rendelkező személyszállítók,

a hatósági járművek,

valamint a megfelelő igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak használhatják.

Ez azért lényeges, mert ezek a járművek ugyanahhoz az engedélyezett körhöz tartoznak a repülőtéri közúti előtér használatakor. Egyelőre nem világos, hogy augusztus 3-tól valamennyi kategória elveszíti-e az eddigi rövid díjmentes áthaladás lehetőségét, vagy lesznek külön mentességek.

Az NT-s transzferautók is bajba kerülhetnek

A taxisok mellett elsősorban az úgynevezett NT-engedéllyel közlekedő járművek kerülhetnek kellemetlen helyzetbe. Az NT jelzés személygépkocsis személyszállító engedélyt takar: ezek a járművek nem taxik, jellemzően előzetes megrendelés és szerződés alapján szállítanak utasokat.

Ebbe a körbe tartozhatnak többek között

a repülőtéri transzfercégek autói,

a szállodák vendégeit fuvarozó gépkocsik,

céges személyszállítók,

valamint egyes speciális, sofőrrel nyújtott szolgáltatások járművei.

Számuk Budapesten jóval alacsonyabb a taxikénál. A fővárosban a taxiengedéllyel rendelkező autók állománya jellemzően ötezer és hétezer között mozog, az NT-s járművek száma ennek csak a töredéke. Ezek ugyanakkor éppen az átlagosnál gyakrabban fordulhatnak meg a repülőtéren, hiszen a nagyobb transzfercégek és szállodák szolgáltatásainak fontos részét jelentik a ferihegyi fuvarok.