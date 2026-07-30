Rendkívüli

Hivatalos: megszólalt a Paksi Atomerőmű, közölték, mikor állnak le teljesen – „24–72 óra az az időtáv, amelyen belül az elkerülhetetlent végre kell hajtanunk”

Deviza
EUR/HUF361,79 -0,51% USD/HUF313,97 -0,97% GBP/HUF421,94 -0,46% CHF/HUF389,26 -0,16% PLN/HUF84 -0,08% RON/HUF68,98 -0,63% CZK/HUF14,96 -0,54% EUR/HUF361,79 -0,51% USD/HUF313,97 -0,97% GBP/HUF421,94 -0,46% CHF/HUF389,26 -0,16% PLN/HUF84 -0,08% RON/HUF68,98 -0,63% CZK/HUF14,96 -0,54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 809,02 +0,5% MTELEKOM2 756 +1,02% MOL4 474 -0,31% OTP46 570 +0,71% RICHTER11 740 +0,34% OPUS357 +1,68% ANY6 770 +2,07% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 750 0% BUMIX9 383,49 +0,72% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 133,36 +0,66% BUX145 809,02 +0,5% MTELEKOM2 756 +1,02% MOL4 474 -0,31% OTP46 570 +0,71% RICHTER11 740 +0,34% OPUS357 +1,68% ANY6 770 +2,07% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 750 0% BUMIX9 383,49 +0,72% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 133,36 +0,66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
repülőtér
taxi

Durva változások a reptéri belépésnél, nem csak a taxisoknak lehet ez kellemetlen: mutatjuk, kik bukhatják még az „ötperces” kiskaput

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem kizárólag a budapesti taxisokat érintheti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér behajtási rendjének augusztusi módosítása. Az érkezési szintet használó különleges járművek között transzferautók és hatósági gépkocsik is vannak, így a díjmentesség megszüntetése a jelenlegi tájékoztatás alapján a taxiknál jóval szélesebb kört érinthet.
VG
2026.07.30, 12:58
Frissítve: 2026.07.30, 12:58

A Budapest Airport 2026. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik ötperces díjmentes áthaladási lehetőségét a repülőtér területén lévő parkolókban, köztük a terminál ki- és bejáratánál található prémiumparkolóban.

Budapest,,Hungary,-,September,20,,2025:,Airport,Terminal,At,Liszt taxi repülőtér reptér
Tiltakoznak a taxisok / Fotó: Solarisys

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett járműveknek már az utas rövid ki- vagy beszállítása után is parkolási díjat kellhet fizetniük. A taxisok azért tiltakoznak, mert a budapesti hatósági tarifa mellett ezt az összeget álláspontjuk szerint nem terhelhetik automatikusan az utasra, miközben a szolgáltató sem kötelezhető díjköteles terület használatára.

Nem csak a taxisokat érintik a szabályok

A változás azonban nem feltétlenül áll meg a taxiknál. A Budapest Airport engedéllyel rendelkező járművekről szóló tájékoztatása alapján az érkezési szint közúti előterét jelenleg kizárólag

  • a BKK által üzemeltetett buszjáratok,
  • a taxiszolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkező társaságok és járműveik,
  • az NT-engedéllyel rendelkező személyszállítók,
  • a hatósági járművek,
  • valamint a megfelelő igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak használhatják.

Ez azért lényeges, mert ezek a járművek ugyanahhoz az engedélyezett körhöz tartoznak a repülőtéri közúti előtér használatakor. Egyelőre nem világos, hogy augusztus 3-tól valamennyi kategória elveszíti-e az eddigi rövid díjmentes áthaladás lehetőségét, vagy lesznek külön mentességek.

Az NT-s transzferautók is bajba kerülhetnek

A taxisok mellett elsősorban az úgynevezett NT-engedéllyel közlekedő járművek kerülhetnek kellemetlen helyzetbe. Az NT jelzés személygépkocsis személyszállító engedélyt takar: ezek a járművek nem taxik, jellemzően előzetes megrendelés és szerződés alapján szállítanak utasokat.

Ebbe a körbe tartozhatnak többek között

  • a repülőtéri transzfercégek autói,
  • a szállodák vendégeit fuvarozó gépkocsik,
  • céges személyszállítók,
  • valamint egyes speciális, sofőrrel nyújtott szolgáltatások járművei.

Számuk Budapesten jóval alacsonyabb a taxikénál. A fővárosban a taxiengedéllyel rendelkező autók állománya jellemzően ötezer és hétezer között mozog, az NT-s járművek száma ennek csak a töredéke. Ezek ugyanakkor éppen az átlagosnál gyakrabban fordulhatnak meg a repülőtéren, hiszen a nagyobb transzfercégek és szállodák szolgáltatásainak fontos részét jelentik a ferihegyi fuvarok.

Számukra a fizetős behajtás közvetlen költségnövekedést jelenthet. A taxis tarifával ellentétben az NT-s szolgáltatások ára jellemzően szerződés vagy előzetes megállapodás alapján alakul, ezért a parkolási díj beépíthető lehet a szolgáltatás árába. Ettől azonban a repülőtéri transzfer még drágábbá válhat, különösen akkor, ha egy autó naponta többször fordul meg a terminálnál.

Mentőt vagy rendőrautót aligha fordítanak vissza

A Budapest Airport felsorolásában a hatósági járművek is szerepelnek. Ez alapján formálisan rájuk is az engedéllyel rendelkező járművek belépési és területhasználati szabályai vonatkoznak.

Ebből természetesen nem következik, hogy egy sürgős feladatot teljesítő mentőautót, rendőrségi vagy katasztrófavédelmi járművet a sorompónál visszafordítanának, esetleg a parkolási díj megfizetéséig feltartóztatnának. Egy ilyen helyzet nem lenne életszerű, a megkülönböztető jelzést használó járművek közlekedésére pedig külön szabályok vonatkoznak.

A kérdés inkább az, hogy a nem sürgősségi feladatot végző hatósági gépkocsik, illetve más engedélyes járművek kapnak-e automatikus mentességet az új parkolási rendszerben. Erről a repülőtér nyilvános tájékoztatása egyelőre nem ad részletes eligazítást.

A magánautósok öt perce külön kérdés

A változás nem feltétlenül jelenti azt sem, hogy minden autós elveszíti az ötperces ingyenes reptéri megállás lehetőségét. A külön engedéllyel nem rendelkező személygépkocsik számára korábban a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban alakítottak ki rövid idejű zónát, amelyet naponta egyszer öt percig díjmentesen lehetett használni.

A taxisok mostani tiltakozása ezzel szemben az engedéllyel rendelkező járművek, illetve a repülőtéri parkolókon való áthaladás díjmentességének megszüntetéséről szól. A pontos határvonal azonban csak akkor válik egyértelművé, ha a Budapest Airport részletesen közli, mely járműkategóriákra, mely területeken és milyen kivételekkel alkalmazza az augusztus 3-i módosítást.

Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.