Titokzatos német nagyberuházót rejtegetnek Magyar Péterék, a legnagyobbakat már asztalhoz ültette a kormány – új autógyártó veti meg a lábát hazánkban?

A Portfolio cikke szerint Magyar Péter miniszterelnök a Budapesten tartott magyar–bajor kormányfői találkozót követő sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett nagy járműgyártók: az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz vezetőivel. A kormányfő szerint ugyan még nem nyilvánosak a tervek, de „van a csőben” egy új autóipari fejlesztés.

Új járműipari beruházás érkezhet Magyarországra a miniszterelnöki jelzés szerint (illusztráció)

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Járműipari beruházás: újabb érkezhet az eddigiek mellé?

A bejelentésre azt követően került sor, hogy nyolc év után ismét magyar és bajor miniszterelnöki csúcstalálkozót rendeztek Budapesten. Magyar Péter és Markus Söder bajor miniszterelnök a kétoldalú gazdasági kapcsolatok újraépítéséről, az európai gazdaság helyzetéről és a jövőbeni együttműködési lehetőségekről tárgyalt.

A kormány ugyanakkor egyelőre nem árulta el, hogy valóban érkezik-e új autóipari beruházás, illetve melyik gyártó lehet az új fejlesztés mögött.

Ezzel párhuzamosan már zajlanak más jelentős ipari projektek is. Mint megírtuk, Kecskeméten újabb fejlesztés indul a Mercedes-Benz gyárához kapcsolódóan, ahol az ENSI kapott kulcsszerepet. A vállalat olyan háttér-infrastruktúráért felel majd, amely elengedhetetlen egy modern autógyár biztonságos működéséhez.

Beszámoltunk arról is, hogy az elmúlt napokban a japán Suzuki vezetése is tárgyalásokat folytatott Magyarországon. Szuzuki Tosihiró, a vállalat globális elnöke előbb Orbán Viktor korábbi miniszterelnökkel, majd Magyar Péter kormányfővel is egyeztetett. A találkozókat követően Kapitány István jelentette be, hogy a vállalat új beruházást indít az esztergomi üzemben.

A 76 milliárd forintos fejlesztés az elektromos járművek gyártásának bővítését szolgálja, és érinti az akkumulátorcsomagok előállítását is.

A bejelentés politikai szempontból is figyelemre méltó, mivel a Tisza Párt korábban következetesen ellenezte az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházásokat, most azonban a kormány részéről már támogatott projektként jelent meg az esztergomi fejlesztés.