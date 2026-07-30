Alapvető emberi jog lett a vegán étrend: perhullám indulhat és milliós kártérítésekre készülhetnek az államok

Első alkalommal vizsgálta meg az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy az etikai meggyőződésen alapuló vegán étrend az Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított védelem alá tartozik-e. A héttagú bírói tanács hat szavazattal egy ellenében arra jutott, hogy Svájc megsértette két férfi gondolat- és lelkiismereti szabadságát, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogát, amikor nem jutott hozz a kért vegán étrendhez.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága alapvető emberi jognak mondta ki a vegán étrendhez való hzzáférést Fotó: Hemis via AFP

A július 16-án meghozott, majd július 20-án közzétett ítélet a G.K. és A.S. kontra Svájc ügyben született. A két kérelmező etikai megfontolásból, az antispe­cizmus elveit követve táplálkozott vegán módon. Ez a meggyőződés elutasítja az állatok kizsákmányolását és azt, hogy az élőlényeket pusztán faji hovatartozásuk alapján eltérően kezeljék.

Az egyik férfi 2018 novembere és 2019 októbere között előzetes letartóztatásban volt. Főként az antispe­cizmus (azon diszkriminatívnak tartott szemlélet elleni fellépés, amikor az emberi fajt minden más állatfaj fölé helyeznek) támogatásával összefüggésben elkövetett rongálásokkal gyanúsították. A másik kérelmezőt 2021 februárja és áprilisa között egy pszichiátriai kórházban tartották, ahol már a felvételekor közölte az ápolókkal, hogy meggyőződése miatt kizárólag vegán ételeket fogyaszthat.

Egyikük sem kapott következetesen vegán ételt

A svájci intézmények egyik férfinak sem biztosítottak folyamatosan teljesen vegán, vagyis valamennyi állati eredetű összetevőt kizáró étrendet. Az előzetes letartóztatásban lévő kérelmező többnyire vegetáriánus menüt kapott. A svájci kormány álláspontja szerint ennek nagy része – a burgonyapüré és a polenta kivételével – vegánok számára is megfelelő volt. A férfi emellett

gyümölcsöt,

nyers zöldséget

és keményítőtartalmú élelmiszereket kapott,

illetve egyes vegán termékeket a börtön boltjában is megvásárolhatott.

Ez azonban nem jelentett teljes körű, kiegyensúlyozott vegán ellátást. A férfi 2019 januárja és augusztusa között személyesen és ügyvédjén keresztül is többször kérte étrendje rendezését. A kórházban tartott másik kérelmező ugyancsak jelezte igényét, ám ott sem jutott következetesen a meggyőződésének megfelelő ételhez.