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Korrupció helyett megtakarítás: meglepő kapcsolatot találtak a politikusi fizetések és a közpénzek között

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben Magyarországon a képviselők, a miniszterek és a polgármesterek fizetésének csökkentéséről született döntés, egy friss nemzetközi kutatás arra jutott, hogy a magasabb politikusi bérek éppen a korrupció visszaszorítását segíthetik. A kutatók szerint a helyi politikusok fizetésének emelése nemcsak kevesebb gyanús közbeszerzéssel járhat együtt, hanem végső soron jelentős megtakarítást is hozhat az adófizetőknek.
VG
2026.06.03, 10:01
Frissítve: 2026.06.03, 10:40

A politikusok fizetésének emelése ritkán népszerű intézkedés. A közvélemény általában nehezen fogadja el, hogy a választott vezetők magasabb javadalmazást kapjanak, különösen gazdasági nehézségek idején. Magyarországon éppen az ellenkező irányba mozdult el a politika: a kormány a képviselők, miniszterek és később a polgármesterek fizetésének csökkentéséről döntött.

Palkonya, falu, magyar falu politikus
A helyi politikusok béreinek emelése visszaszorítja a korrupciót / Fotó: Airpixel – Drone imagery / Shutterstock

Ezzel szemben a világ egyik vezető politikatudományi folyóiratában, a British Journal of Political Science-ben megjelent új kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a magasabb politikusi fizetések mérhetően csökkenthetik a korrupció kockázatát.

Több mint kétmillió közbeszerzést vizsgáltak

A szerzők 12 európai uniós ország 2006 és 2020 közötti adatait elemezték, összesen mintegy 2,4 millió közbeszerzési szerződést vizsgálva.

A kutatók olyan országokra koncentráltak, ahol a polgármesterek bére meghatározott lakosságszámküszöbök átlépésekor automatikusan emelkedik. Ez lehetővé tette számukra, hogy elkülönítsék a fizetések hatását más tényezőktől.

Ötszáz euró plusz, öt százalékkal kisebb korrupciós kockázat

A tanulmány szerint egy havi 500 eurós fizetésemelés átlagosan körülbelül 5 százalékkal csökkentette a korrupciós kockázatot a vizsgált önkormányzatoknál. A kutatók ezt több figyelmeztető jel alapján mérték, például

  • a verseny nélküli tenderek,
  • az egyetlen ajánlattevővel lezárult közbeszerzések
  • vagy a nem nyilvánosan meghirdetett eljárások

előfordulásán keresztül. A hatás különösen erősnek bizonyult azokban a térségekben, ahol korábban magasabb volt a korrupció szintje. A szerzők szerint a magasabb bérezés egyrészt csökkentheti az illegális jövedelemszerzés ösztönzését, másrészt vonzóbbá teheti a közéleti pályát a képzettebb jelöltek számára.

A végén még olcsóbb is lehet

A kutatás egyik legérdekesebb következtetése szerint a politikusok fizetésének emelése akár nettó megtakarítást is eredményezhet az állam számára. A becslések alapján a helyi politikusok béreinek átlagosan 18 százalékos emelése körülbelül 11 százalékos megtakarítást hozhat a közbeszerzési kiadásokban a korrupció visszaszorulása révén.

A kutatók szerint a politikusi fizetések kérdése rendszerint politikailag érzékeny téma, ám a rendelkezésre álló nemzetközi adatok arra utalnak, hogy a megfelelő bérezés nemcsak a tisztességesebb működést segítheti elő, hanem végső soron az adófizetők pénzét is megóvhatja.

Akár milliókat veszíthetnek havonta a polgármesterek: kiakadtak és tüntetést szerveznek az ellenzéki városvezetők – már napirenden a vágás

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja hétfői egynapos ülésén a parlament. A legnagyobb ellenállást nem a képviselők vagy a miniszterek, hanem a városvezetők körében váltotta ki a terv. A polgármesterek szerint akár havi több százezer, a nagyobb városok esetében akár egymillió forintot meghaladó jövedelem eshet ki, ezért többen tiltakozást és demonstrációt szerveznek a tervezett intézkedés ellen.

Nem zárult le a vita a politikusok fizetéséről

A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a korábbi kutatások nem minden esetben jutottak azonos eredményre. A szakirodalomban találhatók olyan elemzések is, amelyek nem mutattak ki egyértelmű kapcsolatot a fizetések és a korrupció között. Az új tanulmány jelentősége éppen abban áll, hogy az eddiginél jóval nagyobb adatbázison és több ország tapasztalatain alapuló vizsgálatot végzett.

A kutatás eredménye így különösen érdekes időzítésben érkezett: miközben Magyarországon a politikusi bérek csökkentése került napirendre, a nemzetközi tudományos eredmények arra utalnak, hogy a magasabb fizetés bizonyos esetekben nem a probléma, hanem akár a megoldás része is lehet.

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