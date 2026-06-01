Akár milliókat veszíthetnek havonta a polgármesterek: kiakadtak és tüntetést szerveznek az ellenzéki városvezetők – már napirenden a vágás

A parlament elé került törvényjavaslat szerint jelentősen csökkenne az országgyűlési képviselők, a miniszterek, a polgármesterek és a miniszterelnök fizetése. A Tisza-kormány érvelése szerint a politikai elitnek kell elsőként példát mutatnia költségvetési fegyelemből, ezért a bérezési rendszer átalakítását a legmagasabb közjogi tisztségeknél kezdenék meg.

Kiakadtak az ellenzéki polgármesterek / Fotó: AFP

A javaslat értelmében az országgyűlési képviselők alapilletménye a jelenlegi bruttó 2,18 millió forintról mintegy 1,31 millió forintra csökkenne, ami csaknem 873 ezer forintos havi visszaesést jelentene. A miniszterek és a kormányfő jövedelme szintén jelentősen mérséklődne, egyes esetekben havonta több millióval.

A politikai vita azonban gyorsan túlnőtt a parlament falain. A legélesebb reakciókat az váltotta ki, hogy Magyar Péter a polgármesterek fizetésének csökkentését is kilátásba helyezte. Az önkormányzati vezetők szerint miközben a kormány a parlamenti bérek visszavágásáról beszél, valójában több ezer település működését érintő kérdésről is dönthet.

A szabályok szerint a polgármesterek illetménye a település méretétől függően alakul.

Egy kisebb település vezetője jellemzően havi 1-1,5 millió forint körüli illetményt kap, addig a nagyobb városok és megyei jogú városok polgármestereinek a fizetése a 3 millió forintot is meghaladhatja. Ha az önkormányzati vezetőknél is a képviselőkéhez hasonló, közel 40 százalékos csökkentést vezetnének be, az több százezer, egyes esetekben akár 1-1,5 millió forintos havi kiesést jelenthetne.

Ez várható hétfőn

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot már hétfői, egynapos ülésén is tárgyalja a parlament.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek azt mondta, a hétfői ülés napirendjén várhatóan szerepel az országgyűlési törvény módosítása. Hozzátette, az indítványt valószínűleg a házszabálytól eltérve vitatják meg.

A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.