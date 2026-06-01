Akár milliókat veszíthetnek havonta a polgármesterek: kiakadtak és tüntetést szerveznek az ellenzéki városvezetők – már napirenden a vágás

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja hétfői egynapos ülésén a parlament. A legnagyobb ellenállást nem a képviselők vagy a miniszterek, hanem a városvezetők körében váltotta ki a terv. A polgármesterek szerint akár havi több százezer, a nagyobb városok esetében akár egymillió forintot meghaladó jövedelem eshet ki, ezért többen tiltakozást és demonstrációt szerveznek a tervezett intézkedés ellen.
VG
2026.06.01, 12:02
Frissítve: 2026.06.01, 12:31

A parlament elé került törvényjavaslat szerint jelentősen csökkenne az országgyűlési képviselők, a miniszterek, a polgármesterek és a miniszterelnök fizetése. A Tisza-kormány érvelése szerint a politikai elitnek kell elsőként példát mutatnia költségvetési fegyelemből, ezért a bérezési rendszer átalakítását a legmagasabb közjogi tisztségeknél kezdenék meg.

Márki-Zay Péter polgármester
Kiakadtak az ellenzéki polgármesterek / Fotó: AFP

A javaslat értelmében az országgyűlési képviselők alapilletménye a jelenlegi bruttó 2,18 millió forintról mintegy 1,31 millió forintra csökkenne, ami csaknem 873 ezer forintos havi visszaesést jelentene. A miniszterek és a kormányfő jövedelme szintén jelentősen mérséklődne, egyes esetekben havonta több millióval.

A politikai vita azonban gyorsan túlnőtt a parlament falain. A legélesebb reakciókat az váltotta ki, hogy Magyar Péter a polgármesterek fizetésének csökkentését is kilátásba helyezte. Az önkormányzati vezetők szerint miközben a kormány a parlamenti bérek visszavágásáról beszél, valójában több ezer település működését érintő kérdésről is dönthet.

A szabályok szerint a polgármesterek illetménye a település méretétől függően alakul.

Egy kisebb település vezetője jellemzően havi 1-1,5 millió forint körüli illetményt kap, addig a nagyobb városok és megyei jogú városok polgármestereinek a fizetése a 3 millió forintot is meghaladhatja. Ha az önkormányzati vezetőknél is a képviselőkéhez hasonló, közel 40 százalékos csökkentést vezetnének be, az több százezer, egyes esetekben akár 1-1,5 millió forintos havi kiesést jelenthetne. 

Ez várható hétfőn

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot már hétfői, egynapos ülésén is tárgyalja a parlament.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek azt mondta, a hétfői ülés napirendjén várhatóan szerepel az országgyűlési törvény módosítása. Hozzátette, az indítványt valószínűleg a házszabálytól eltérve vitatják meg.

A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.

Gulyás Gergely bejelentése szerint a Fidesz–KDNP-frakció is megszavazza a Tisza Párt által kezdeményezett fizetéscsökkentést.

Tüntetésre készülnek a polgármesterek

A tiltakozás nem merül ki a nyilatkozatokban. Az önkormányzati vezetők egy része demonstrációt is szervez a tervezett változtatások ellen, mert szerintük a kormány

  • a parlamenti
  • és kormányzati

bérek körüli társadalmi elégedetlenséget próbálja átterhelni az önkormányzati szférára. Több polgármester azt kifogásolja, hogy miközben a településekre egyre több feladat hárul, az önkormányzatok mozgástere és pénzügyi önállósága az elmúlt években folyamatosan szűkült. Szerintük a polgármesteri tisztség ma már nemcsak politikai, hanem jelentős gazdasági és munkáltatói felelősséget is jelent:

sok esetben több száz önkormányzati dolgozó, intézmény és több milliárd forintos költségvetés tartozik egy településvezető irányítása alá.

A kritikusok szerint a polgármesteri illetmények csökkentése különösen a kisebb és közepes településeket érintheti érzékenyen. Ezeken a helyeken gyakran nehéz megfelelő szakmai háttérrel rendelkező vezetőket találni, a pozíció pedig sokszor teljes embert kívánó feladat. A tiltakozók attól tartanak, hogy a bérek további csökkentése tovább rontaná az önkormányzati pálya vonzerejét.

Márki-Zay: nem a fizetésért csinálják, de ez rossz üzenet

A leghangosabb kritikusok közé tartozik Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki szerint a magyar polgármesterek többsége ma sem a fizetés miatt végzi a munkáját, ugyanakkor a tervezett csökkentés hosszabb távon ronthatja az önkormányzati pálya vonzerejét.

Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy egy közepes vagy nagyobb város vezetése sok esetben több milliárd forintos költségvetés, önkormányzati cégek, intézmények és több száz munkavállaló irányítását jelenti. Szerinte sok polgármester a versenyszférában ennél magasabb jövedelmet érhetne el, mégis a közszolgálatot választotta.

 

Márki-Zay Péter szerint hibás megközelítés egységesen a politikai elit részeként kezelni a polgármestereket, mert feladataik jelentősen eltérnek az országos politikusokétól. Azt is kifogásolta, hogy a kormányzat nem folytatott érdemi egyeztetést az önkormányzati szövetségekkel a tervezett változtatásokról.

A hódmezővásárhelyi polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a közvélemény gyakran a megyei jogú városok vagy a fővárosi kerületek vezetőinek fizetéséből indul ki, miközben Magyarországon több mint háromezer önkormányzat működik. Sok kisebb településen a polgármesteri munka gyakorlatilag folyamatos rendelkezésre állást igényel, miközben a jövedelem sok esetben nem kiemelkedő a felelősséghez képest.

A tiltakozók szerint a kérdés nem pusztán a fizetésekről szól. Attól tartanak, hogy a tervezett intézkedés hosszabb távon csökkentheti a településvezetői pálya vonzerejét, és nehezebbé teheti a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező jelöltek megtalálását. Több önkormányzati vezető szerint éppen azok a kisebb települések kerülhetnek nehéz helyzetbe, ahol már most is kevés a jelentkező a polgármesteri tisztségre.

