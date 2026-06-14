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amerikai gazdaság
GDP
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Nem a gyárak viszik a prímet: ebből áll össze Amerika elképesztő gazdasági ereje

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Az Egyesült Államok 2025-ben 31 400 milliárd dolláros GDP-t állított elő, amivel továbbra is a világ legnagyobb gazdasága maradt, a globális kibocsátás mintegy negyedét adva. Az Origo összeállítása szerint az amerikai gazdaság motorját már egyértelműen a szolgáltatási szektor jelenti: a pénzügyi szolgáltatások, az ingatlanpiac, a biztosítási tevékenységek, valamint a bérleti és lízingszolgáltatások együttesen 6800 milliárd dollárral járultak hozzá a GDP-hez.
VG
2026.06.14, 09:50
Frissítve: 2026.06.14, 10:44

A lap összeállítása szerint a második legnagyobb szektort az amerikai gazdaságban a szakmai és üzleti szolgáltatások alkották 4100 milliárd dolláros teljesítménnyel. A két ágazat együtt az amerikai gazdasági kibocsátás közel 35 százalékát adta, miközben a szolgáltatások összességében már a GDP 73 százalékát állítják elő.

szolgáltatás, dollár
A szolgáltatások jelentették az amerikai gazdaság legerősebb ágazati lábát a tavalyi GDP-ben (illusztráció) / Fotó: VADZIM SHUBICH / Shutterstock

A szolgáltatásokat a feldolgozóipar követte

Bár a szolgáltatások dominanciája egyértelmű, a feldolgozóipar továbbra is az amerikai gazdaság egyik legfontosabb pillére maradt: 

2025-ben 3000 milliárd dolláros kibocsátást produkált, ami a GDP 9,4 százalékának felel meg.

A nagy- és kiskereskedelem szintén jelentős szerepet játszott 4000 milliárd dolláros teljesítménnyel, míg az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatások 2800 milliárd dollárral járultak hozzá a gazdasághoz.

Jelentős tényezőnek számít a kormányzati szektor is: a szövetségi, állami és helyi közigazgatási tevékenységek együttesen 3500 milliárd dollárnyi gazdasági kibocsátást generáltak. Ezzel a GDP több mint 11 százalékát adták volna, ha önálló ágazatként kezelik őket. Ezzel szemben a mezőgazdaság és a bányászat súlya már viszonylag csekély, együttes hozzájárulásuk a teljes gazdasági teljesítmény 2 százaléka körül alakult.

Az Egyesült Államok gazdasági fölénye ugyanakkor nem tekinthető megkérdőjelezhetetlennek hosszú távon.

Számos előrejelzés szerint a gyorsan növekvő kínai gazdaság a következő évtizedben átveheti a vezető szerepet a globális rangsorban, bár ennek pontos időpontjáról továbbra sincs szakmai konszenzus.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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