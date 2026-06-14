Nem a gyárak viszik a prímet: ebből áll össze Amerika elképesztő gazdasági ereje

A lap összeállítása szerint a második legnagyobb szektort az amerikai gazdaságban a szakmai és üzleti szolgáltatások alkották 4100 milliárd dolláros teljesítménnyel. A két ágazat együtt az amerikai gazdasági kibocsátás közel 35 százalékát adta, miközben a szolgáltatások összességében már a GDP 73 százalékát állítják elő.

A szolgáltatások jelentették az amerikai gazdaság legerősebb ágazati lábát a tavalyi GDP-ben (illusztráció) / Fotó: VADZIM SHUBICH / Shutterstock

A szolgáltatásokat a feldolgozóipar követte

Bár a szolgáltatások dominanciája egyértelmű, a feldolgozóipar továbbra is az amerikai gazdaság egyik legfontosabb pillére maradt:

2025-ben 3000 milliárd dolláros kibocsátást produkált, ami a GDP 9,4 százalékának felel meg.

A nagy- és kiskereskedelem szintén jelentős szerepet játszott 4000 milliárd dolláros teljesítménnyel, míg az egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatások 2800 milliárd dollárral járultak hozzá a gazdasághoz.

Jelentős tényezőnek számít a kormányzati szektor is: a szövetségi, állami és helyi közigazgatási tevékenységek együttesen 3500 milliárd dollárnyi gazdasági kibocsátást generáltak. Ezzel a GDP több mint 11 százalékát adták volna, ha önálló ágazatként kezelik őket. Ezzel szemben a mezőgazdaság és a bányászat súlya már viszonylag csekély, együttes hozzájárulásuk a teljes gazdasági teljesítmény 2 százaléka körül alakult.

Az Egyesült Államok gazdasági fölénye ugyanakkor nem tekinthető megkérdőjelezhetetlennek hosszú távon.

Számos előrejelzés szerint a gyorsan növekvő kínai gazdaság a következő évtizedben átveheti a vezető szerepet a globális rangsorban, bár ennek pontos időpontjáról továbbra sincs szakmai konszenzus.

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