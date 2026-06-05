Itt a vége, kimenekítik az űrhajósokat, szökik a levegő az űrállomásról, az oroszok még küzdenek − élő videó

A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó asztronauták parancsot kaptak, hogy azonnal hagyják el szolgálati helyüket, és menjenek át űrhajóikba.

Itt a vége, kimenekítik az űrhajósokat, szökik a levegő az űrállomásról, az oroszok még küzdenek / Fotó: AFP

Az evakuációra azért lehet szükség, mert az orosz szegmensében szivárog a levegő. Egyelőre bizonytalan, hogy a személyzet képes lesz-e elhárítani a problémát, de a munka jelenleg is folyik:

A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén tartózkodó űrhajósokat a NASA arra utasította, hogy húzódjanak be az űrhajójukba, és készüljenek fel egy esetleges evakuációra, miközben az orosz személyzet megpróbálja elhárítani a laboratórium felügyeletük alá tartozó részében tapasztalt levegőszivárgást

− közölte a hírt a Reuters, a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) jelentésére hivatkozva.

A Nemzetközi Űrállomásról

Az ISS építése 1998-ban kezdődött az Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kanada, valamint az Európai Űrügynökség (ESA) részvételével.

A laboratórium tömege megközelítőleg 420 tonna, hossza 109, szélessége pedig 73 méter. Az űrállomás nagyjából 400 kilométer magasságban, alacsony Föld körüli pályán, 27 600 kilométer per órás sebességgel kering, bolygónkat 90 percenként kerüli meg teljesen.

Magyar asztronauta eddig egyszer járt az ISS-n. Kapu Tibor 2025 nyarán töltött húsz napot a kutatólabor fedélzetén.

A kutatólabor 25 éve folyamatosan működik, és fontos kísérleteknek ad otthon, elvesztése hatalmas űrt hagyna maga után a nemzetközi tudományos szcénában.