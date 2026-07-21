Megugrottak a gabonaárak a tőzsdén, de a magyar piacon még alig érezhető a fordulat

A fekete-tengeri orosz–ukrán harcok eszkalálódása, valamint a kukoricatermést veszélyeztető aszály rövid idő alatt jelentős drágulást idézett elő a nemzetközi gabonatőzsdéken . A magyar fizikai piacon azonban egyelőre csak mérsékelten jelent meg a gabonaárak emelkedése: a búza ára a 60 ezer forintos tonnánkénti szint alsó tartományából annak felső része felé mozdult, miközben az új kukorica árát egyre inkább a gyenge hazai terméskilátások és az import lehetősége határozza meg.

A Gabonaszövetség szerint, a tőzsdei gabonaárak csak mérsékelten jelentek meg a magyarországi fizikai piacon Fotó: Fehér Gábor

A búza határidős jegyzése egyetlen hét alatt mintegy 30 euróval emelkedett a párizsi árutőzsdén. A tonnánkénti ár a 205 euró körüli szintről 235 euró közelébe ugrott, ami kifejezetten jelentős változásnak számít – mondta a Világgazdaságnak Kovács Endre, a Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége (Gabonaszövetség) elnökségének tagja.

A piaci fordulat hátterében elsősorban a fekete-tengeri térségben zajló orosz–ukrán katonai konfliktus újabb kiéleződése áll. A hajókat, kikötőket és gabonaszállítási infrastruktúrát érő támadások növelték annak kockázatát, hogy akadozhat a világpiac szempontjából meghatározó térségből induló export.

Gabonaárak: a tőzsde már árazza a kockázatot, a fizikai piac még kivár

Kovács Endre szerint fontos különbséget tenni a határidős tőzsdei jegyzések és a tényleges, fizikai piaci árak között. A határidős árak elsősorban a későbbi időszakra vonatkozó várakozásokat és kockázatokat tükrözik, miközben az azonnali és a közeli szállítású tételek piacán ennél jóval kisebb az elmozdulás.

A mintegy 30 eurós tőzsdei búzaár-emelkedésből az exportpiacon eddig hozzávetőleg 5 euró jelent meg. Ennek egyik oka, hogy a közeli szállítási időszakokra a vásárlók jelentős része már korábban lekötötte, illetve fedezte a szükséges mennyiségeket.

Amennyiben azonban a fekete-tengeri konfliktus tartósan fennmarad vagy tovább eszkalálódik, a megnövekedett kockázat fokozatosan a fizikai gabonaárakba is beépülhet. Egyelőre ugyanakkor bizonytalan, hogy a hirtelen tőzsdei emelkedésből mennyi marad tartós, és ebből mekkora drágulás jut el a magyar termelőkhöz.