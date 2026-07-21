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Szárnyal az OTP, Csányiék történelmi bankvásárlása csúcsra húzta a pesti tőzsdét – a forint is nagyot ralizik

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A bankrészvény vezérletével döntött új csúcsot a pesti tőzsde vezető indexe kedd délelőtt. Az OTP 3,3 százalékot ralizott a Luminor felvásárlásának hírére, a BUX 144 500 pontnál jár. A forint 360-ig erősödött vissza az euróval szemben.
K. T.
2026.07.21, 10:51

Történelmi csúcsra ért kedd délelőtt a pesti tőzsde, amely az OTP eddigi legnagyobb bankfelvásárlára adott befektetői reakcióknak köszönheten átlépte a 144 ezer pontot. A Csányi Péter vezette hazai nagybank baltikumi terjeszkedésére három zázalék feletti ralival reagált a bankrészvény.

OTP, forint, BUX, pesti tőzsde
Az OTP délelőtti ralija új csúcsra húzta a BUX indexet / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index a közel egy százalékos reggeli emelkedést követően tovább erősödött, délelőtt fél 11-kor már 144 477 pontnál, 2 százalékos emelkedésnél járt az első számú részvénykosár. Ez új rekordot jelent a hazai részvénypiac történetében, és egyelőre nem is látszik, hogy fékezne a kurzus.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A kiemelkedő teljesítmény mögött az OTP ralija áll, amely 3,3 százalékkal 46 230 forintra drágult. A vezető magyar pénzintézet tegnap este jelentette be, hogy megvásárolja az Észtországban, Lettországban és Litvániában is jelen lévő Luminor bankot. A közel kétmilliárd eurós akvizíció a buadapesti központú hitelező eddigi legnagyobb bankvásárlása, amire az eddigi hírek alapján meglehetősen kedvező áron, könyv szerinti érték alatt juthat hozzá.

 OTP részvény
OTP részvény10:57:08
Árfolyam: 46 240 HUF +1 490 / +3,22 %
Forgalom: 9 710 313 060 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP-t kiemelkedő forgalomban veszik a tőzsdézők, két és fél óra alatt már meghaladta a volumen a nyolc milliárd forintot.

A többi hazai blue chip is emelkedni tudott a nap első szakaszában, amiben a kedvező nemzetmözi hangulat is szerepet játszik, A befektetők ismét az iráni béke lehetőségét kezdték el árazni, miután a felek nyitottnak mutatkoztak a tárgyalások folytatására.

  • A Mol árfolyama 1,9 százalékkal ugrott meg, 
  • a Magyar Telekom kurzusa 0,8 százalékkal került feljebb, 
  • a Richter papírjait ugyanakkor 10:30 után 0,3 százalékkal húzták lejjebb.

A forint is egyre magabiztosabb, és jókra előnyt épített ki a meghatározó devizákkal szemben. 

EUR / HUF árfolyam
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Az euró jegyzése fél százalékkal 360 forintig jött vissza, ezzel fontos szintet törhet le a kurzus.

USD / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 06 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 315,2 forintra húzódott vissza.

A régiós pénzek mellett is elrobogott a magyar valuta: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.

A Varga Mihály vezette jegybank monetáris tanácsa kora délután ül össze, hogy a várakozások szerint újabb 25 bázisponttal csökkentse az irányadó kamatokat a júniusi kamatvágást követően immár második alkalommal. A nyár során még további egy vágást valószínűsítenek az elemzők.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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