Szárnyal az OTP, Csányiék történelmi bankvásárlása csúcsra húzta a pesti tőzsdét – a forint is nagyot ralizik

Történelmi csúcsra ért kedd délelőtt a pesti tőzsde, amely az OTP eddigi legnagyobb bankfelvásárlára adott befektetői reakcióknak köszönheten átlépte a 144 ezer pontot. A Csányi Péter vezette hazai nagybank baltikumi terjeszkedésére három zázalék feletti ralival reagált a bankrészvény.

Az OTP délelőtti ralija új csúcsra húzta a BUX indexet / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index a közel egy százalékos reggeli emelkedést követően tovább erősödött, délelőtt fél 11-kor már 144 477 pontnál, 2 százalékos emelkedésnél járt az első számú részvénykosár. Ez új rekordot jelent a hazai részvénypiac történetében, és egyelőre nem is látszik, hogy fékezne a kurzus.