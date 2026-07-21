Szárnyal az OTP, Csányiék történelmi bankvásárlása csúcsra húzta a pesti tőzsdét – a forint is nagyot ralizik
Történelmi csúcsra ért kedd délelőtt a pesti tőzsde, amely az OTP eddigi legnagyobb bankfelvásárlára adott befektetői reakcióknak köszönheten átlépte a 144 ezer pontot. A Csányi Péter vezette hazai nagybank baltikumi terjeszkedésére három zázalék feletti ralival reagált a bankrészvény.
A BUX index a közel egy százalékos reggeli emelkedést követően tovább erősödött, délelőtt fél 11-kor már 144 477 pontnál, 2 százalékos emelkedésnél járt az első számú részvénykosár. Ez új rekordot jelent a hazai részvénypiac történetében, és egyelőre nem is látszik, hogy fékezne a kurzus.
A kiemelkedő teljesítmény mögött az OTP ralija áll, amely 3,3 százalékkal 46 230 forintra drágult. A vezető magyar pénzintézet tegnap este jelentette be, hogy megvásárolja az Észtországban, Lettországban és Litvániában is jelen lévő Luminor bankot. A közel kétmilliárd eurós akvizíció a buadapesti központú hitelező eddigi legnagyobb bankvásárlása, amire az eddigi hírek alapján meglehetősen kedvező áron, könyv szerinti érték alatt juthat hozzá.
Az OTP-t kiemelkedő forgalomban veszik a tőzsdézők, két és fél óra alatt már meghaladta a volumen a nyolc milliárd forintot.
A többi hazai blue chip is emelkedni tudott a nap első szakaszában, amiben a kedvező nemzetmözi hangulat is szerepet játszik, A befektetők ismét az iráni béke lehetőségét kezdték el árazni, miután a felek nyitottnak mutatkoztak a tárgyalások folytatására.
- A Mol árfolyama 1,9 százalékkal ugrott meg,
- a Magyar Telekom kurzusa 0,8 százalékkal került feljebb,
- a Richter papírjait ugyanakkor 10:30 után 0,3 százalékkal húzták lejjebb.
A forint is egyre magabiztosabb, és jókra előnyt épített ki a meghatározó devizákkal szemben.
Az euró jegyzése fél százalékkal 360 forintig jött vissza, ezzel fontos szintet törhet le a kurzus.
A dollárhoz képest 06 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 315,2 forintra húzódott vissza.
A régiós pénzek mellett is elrobogott a magyar valuta: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.
A Varga Mihály vezette jegybank monetáris tanácsa kora délután ül össze, hogy a várakozások szerint újabb 25 bázisponttal csökkentse az irányadó kamatokat a júniusi kamatvágást követően immár második alkalommal. A nyár során még további egy vágást valószínűsítenek az elemzők.