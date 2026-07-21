Rejtélyes robbanás történt egy LPG szállító hajón román vizeken – megszólalt az államfő, az orosz-ukrán háború állhat a háttérben
Robbanás történt kedden egy LPG-szállító tartályhajón a Fekete-tengeren, Sulina közelében, a Duna-delta szívében, Sepsiszentgyörgytől nagyjából 40 kilométerre. Az adevarul.ro azt írja, a legénységet evakuálták, és a román hatóságok megkezdték a kármentést. Nicusor Dané román elnök szerint az incidens az orosz-ukrán háború egyik következménye.
„Tegnap este a libériai zászló alatt hajózó LPG Gas Lisbon nevű hajót találat érte a román felségvizeken kívül, körülbelül 20 tengeri mérföldre (37,04 kilóméter) a román partoktól" – közölte Dané az X-en kedden. Röviddel az incidens után a Román Tengeri Életmentő Ügynökség két hajója a helyszínre érkezett és kimentette a hajról a teljes legénységet, beleértve a három sérültet. Mindegyiküket biztonságban partra vitték.
Az elnök azt írta, egy vontatóhajót is küldtek a térségbe, hogy a hajó ne sodródjon el, és ne jelentsen további veszélyt. A hatóságok folyamatos készültségben vannak, zajlik a súlyos incidens körülményeinek vizsgálata, keressük a felelősöket, de valószínű, hogy ami történt az Oroszország Ukrajna elleni háborújának része" – fogalmazott az elnök, hozzátéve: a találatot szenvedett hajó az egyiptomi Alexandria kikötőjéből érkezett, és az ukrán Reni kikötője felé tartott. Úgy tudni, a hajón történt, súlyos károkat és a felépítményben tüzet okozó incidenst követően a legénység az orrban keresett menedéket.
Robbanás: súlyos sérültek, összehangolt mentés
Miután a MRCC Constanta, a romániai tengeri kereső- és mentőszolgálat központi koordinációs egysége riasztást kapott, komplex kutató-mentő műveletet indítottak az illetékes hatóságokkal együttműködve. „A parti őrség egy tengeri műveleti hajót, valamint az ARSVOM, a Román Tengeri Életmentő Ügynökség, amely a gyakorlatban végrehajtja a tengeri mentéseket a SAR APOLLO és SAR ARTEMIS kutató-mentő hajóit mozgósították a legénység támogatására. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt helikopterrel nem lehetett menteni"– áll az IGSU, az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség sajtóközleményében.
A kimentett legénység három tagjának sürgősségi orvosi ellátásra volt szüksége. Két sérült testfelületének körülbelül 10-15 százalékát borító égési sérülések voltak, a harmadik súlyosan vérzett, életveszélyes állapotban volt, részletezték.
A hajó a Gas Lisbon, amely cseppfolyósított gáz (LPG) szállítására specializálódott. A hatóságok az előzetes vizsgálatok lapján nem tartják kizrtnak, hogy a robbanást tengeri akna okozta, de ezt a verziót hivatalosan még nem erősítették meg a Pro TV News szerint.
A térségben kiadott navigációs riasztás szerint a tartályhajó továbbra is lángokban áll, és robbanásveszély áll fenn. A tűz vélhetően a hajó tatrészében keletkezett, ezért minden közeli hajót arra figyelmeztettek, hogy legalább három tengeri mérföldes távolságot tartsanak.
A hatóságok a környezetre gyakorolt lehetséges hatások szempontjából is figyelemmel kísérik a helyzetet, mivel az incidens után magas a szennyezés kockázata.
Halálos rakétatámadás ért egy gabonaszállító hajót Odessza közelében
Nem csak a Gas Lisbont érte támadás mostanában a Fekete-tengeren.
- Legalább tíz ember meghalt, miután orosz rakéták csapódtak be egy kukoricát szállító teherhajóba Ukrajna déli részén, Odessza kikötője közelében.
- Az ukrán hatóságok szerint ez volt az elmúlt hetek legsúlyosabb fekete-tengeri támadása – írja a Reuters.
A Golden Leo nevű, Bissau-guineai zászló alatt közlekedő hajót három manőverező robotrepülőgéppel találták el vasárnap. A fedélzeten indiai és szíriai állampolgárok dolgoztak. A becsapódások tüzet okoztak, a mentési munkálatok egész éjszaka tartottak.
Az ukrán tengeri kikötők hatósága szerint kilenc tengerész és egy kikötői révkalauz vesztette életét, míg a 17 fős személyzet nyolc tagját sikerült kimenteni.
A hajó tulajdonosa a mumbai székhelyű Ocean Grace Shipping Ltd., míg az üzemeltető Friends Shipping Co SA egyelőre nem kommentálta az esetet. Oroszország részéről sem érkezett azonnali hivatalos reakció.
A Fekete-tenger a háború kezdete óta stratégiai jelentőségű térség. Bár a korábbi gabonaszállítási megállapodások lehetővé tették a tengeri export részleges helyreállítását, az utóbbi időben ismét erősödtek a támadások.