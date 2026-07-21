Kilőtt az OTP árfolyama a bankvásárlás hírére, az olajár csökken, a forint erősödik a nap elején

A közel-keleti háború újabb fordulata miatt optimista hangulatban kezdik a keddi napot az európai piacokon a kereskedők. Az elmúlt másfél hét tűzváltásait követően ismét tárgyalóasztalhoz ülhet az Egyesült Államok és Irán. Az olajárak kisebb enyhüléssel, a forint erősödéssel indított. A pesti tőzsde is felfelé vette az irányt, az OTP akvizíciós hírére kilőtt a bankpapír árfolyama.

Ismét bevásárolt az OTP, a forint erősödött kedd reggel / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A hazai börze lendületesen indított, a BUX index 0,9 százalékkal 142 865 pontra ugrott a nyitást követően.

A hazai piacon a nap fő sztorija az OTP újabb bevásárlása. A története eddigi legnagyobb bankvásárlásával, a Luminor megszerzésével a Baltikum piacára belépő vezető magyar pénzintézet részvényei 2,2 százalékkal lőttek ki a tőzsderajtkor.