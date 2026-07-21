Kilőtt az OTP árfolyama a bankvásárlás hírére, az olajár csökken, a forint erősödik a nap elején
A közel-keleti háború újabb fordulata miatt optimista hangulatban kezdik a keddi napot az európai piacokon a kereskedők. Az elmúlt másfél hét tűzváltásait követően ismét tárgyalóasztalhoz ülhet az Egyesült Államok és Irán. Az olajárak kisebb enyhüléssel, a forint erősödéssel indított. A pesti tőzsde is felfelé vette az irányt, az OTP akvizíciós hírére kilőtt a bankpapír árfolyama.
A hazai börze lendületesen indított, a BUX index 0,9 százalékkal 142 865 pontra ugrott a nyitást követően.
A hazai piacon a nap fő sztorija az OTP újabb bevásárlása. A története eddigi legnagyobb bankvásárlásával, a Luminor megszerzésével a Baltikum piacára belépő vezető magyar pénzintézet részvényei 2,2 százalékkal lőttek ki a tőzsderajtkor.
A többi blue chip közül
- a Mol árfolyama fél százalékkal 4204 forintra esett,
- a Richter kurzusa 0,2 százalékkal 11 910 forintra ereszkedett,
- a Magyar Telekom papírjai pedig fél százalékkal 2 624 forintra kerültek lejjebb.
Az olajárak öthetes csúcsról mérséklődtek, miután az elmúlt napok eszkalációját követően ismét feléledtek a remények a béketárgyalások folytatásáról az amerikai és az idráni fél köztt.
A Brent hordónkénti jegyzése egy százalékkal 88,4 dollárra ereszkedett kilenc óráig, míg a WTI árfolyama fél százalékkal 82 dollárra csökkent.
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A forint a hétfői jó formáját átmentette kedd reggelre is.
Az euróval szemben 0,2 százalékot erősödött a tőzsdenyitásig a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 361,1 forintig jött lejjebb.
A dollárhoz képest 0,3 százalékot erősödött a magyar pénz, a zöldhasút 316,2 forinton váltják.
A régiós devizák is lemaradtak a forint mögött: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,15 százalékkal olcsóbb.
A magyar jegybank kora délután kamatdöntő ülést tart, ahol a piaci várakozások és Varga Mihály korábbi jelzése alapján újabb 25 bázisponttal csökkenhet az irányadó kamatláb. Az MNB üzenete a forint árfolyamára is hatással lehet. Csütörtökön az Európai Központi Bank is felölvizsgálja a kamatkondíciókat.