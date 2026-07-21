Pénzügyi hűtlenség: titkos számlák és közöskassza-appok

A neobank a tökéletes bűntárs

A titkos kasszának régen ára volt: el kellett menni egy bankfiókba, és imádkozni, hogy a postás ne a házastárs kezébe adja a számlakivonatot. Ma egy második számla nyitása nagyjából annyi erőfeszítés, mint egy pizzarendelés: néhány perc az applikációban, papír nélkül, fiók nélkül, nyom nélkül. A digitális banknál vezetett számláról nem érkezik levél, az értesítések egy mozdulattal kikapcsolhatók, a virtuális kártya a fizikai pénztárcában sem hagy nyomot, a kriptotárcáról nem is beszélve. Amit a nagyszüleink a matrac alatt tartottak, az ma egy ikon a telefon harmadik oldalán, egy semleges nevű mappában.

Fontos kimondani: a külön pénz önmagában nem bűn. A pszichológusok és pénzügyi tanácsadók többsége kifejezetten egészségesnek tartja, ha mindkét félnek van saját, szabadon költhető kerete. A határ nem a külön kasszánál húzódik, hanem a hazugságnál. Van azonban egy csoport, akinek a titkos számla nem árulás, hanem mentőöv: a bántalmazó kapcsolatban élők menekülőpénze. Az áldozatsegítő szervezetek régóta tanítják, hogy a távozáshoz anyagi mozgástér kell – és ilyenkor a rejtett megtakarítás szó szerint életet menthet.

Aki pedig azt hiszi, hogy a rejtett számla legalább váláskor kifizetődik, azt a Polgári Törvénykönyv ábrándítja ki / Fotó: Shutterstock AI

Amikor az átláthatóság fegyverré válik

A pénzügyi titkolózásnak van egy sötét tükörképe: a pénzügyi kontroll. A gazdasági bántalmazás az, amikor az egyik fél a pénzen keresztül gyakorol hatalmat a másik felett: elveszi a bankkártyáját, fillérre elszámoltatja, megtiltja, hogy dolgozzon, vagy mindent a saját nevére irat. A NANE Egyesület adatai szerint Magyarországon nagyjából minden ötödik nő találkozik a párkapcsolati erőszaknak ezzel a formájával, és a kutatások szerint a gazdasági függés az egyik legerősebb ok, amiért az áldozatok nem tudnak kilépni.

Ez fintech szemüvegen keresztül nézve egy kényelmetlen kérdést is felvet. A közöskassza-funkciók (mint például a közös számlák, valós idejű költési értesítések, közös limitek) egészséges kapcsolatban az átláthatóságot szolgálják. Egy kontrolláló kapcsolatban ugyanezek a funkciók egyfajta megfigyelőeszközzé válnak: a partner percre pontosan látja, hol, mire, mennyit költött a másik. Ugyanaz a push-értesítés az egyik párnál bizalomépítés, a másiknál digitális póráz. Az appok nem gonoszak, de nem is ártatlanok: akik tervezik őket, ritkán gondolnak arra, hogy a „család” nem mindig egy biztonságos közeg.