Baj van: a magyar határ közvetlen közelében bukkant fel az afrikai sertéspestis

A horvát Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium tájékoztatása szerint július 20-án 13 óráig öt új afrikai sertéspestis (ASP) kitörést erősítettek meg a sertéstartó gazdaságokban. Az új eseteket mind Eszék-Baranya (Osječko-baranjska) megyében, Durdenovac község területén azonosították: Beljevina, Bokšić, Krčevina és Bokšić Lug településeken – írja az Index.hr.

Eddig 94 ASP-kitörést igazoltak/Fotó: Zantleitner Ingrid

Eddig 94 ASP-kitörést igazoltak

2026-ban július 20-ig összesen 94 ASP-kitörést igazoltak házisertéseket tartó létesítményekben. A helyi válságstábok adatai alapján a járvány megfékezése érdekében eddig mintegy 3500 sertést kellett leölni Eszék-Baranya és Verőce-Drávamente (Virovitičko-podravska) megyében. A 94 fertőzött gazdaságból:

49 Eszék-Baranya megyében található,

45 pedig Verőce-Drávamente megyében.

A minisztérium közlése szerint a vaddisznóállományban is terjed a betegség: eddig összesen 184 afrikai sertéspestis-esetet mutattak ki vadon élő sertéseknél. Ezek közül:

181 eset Eszék-Baranya megyében,

2 eset Vukovár-Szerémség (Vukovarsko-srijemska) megyében,

1 eset Verőce-Drávamente megyében történt.

A jelenlegi legnagyobb gócpont a nyugat-eszék-baranyai és a kelet-verőce-drávamentei térségben, a két megye határvidékén alakult ki. A hatóságok szerint azonban az újabb esetek – például a baranyai Draž községben és Drenje térségében – arra utalnak, hogy a fertőzés Eszék-Baranya megye szélesebb területeire is terjedhet.

A minisztérium közölte, hogy továbbra is végrehajtja a járvány ellenőrzésére és felszámolására előírt intézkedéseket az Állami Felügyelőséggel, a Horvát Állatorvosi Intézettel, valamint a helyi és regionális önkormányzatokkal együttműködésben.

A hatóságok felszólították a sertéstartókat, hogy: