Baj van: a magyar határ közvetlen közelében bukkant fel az afrikai sertéspestis
A horvát Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium tájékoztatása szerint július 20-án 13 óráig öt új afrikai sertéspestis (ASP) kitörést erősítettek meg a sertéstartó gazdaságokban. Az új eseteket mind Eszék-Baranya (Osječko-baranjska) megyében, Durdenovac község területén azonosították: Beljevina, Bokšić, Krčevina és Bokšić Lug településeken – írja az Index.hr.
Eddig 94 ASP-kitörést igazoltak
2026-ban július 20-ig összesen 94 ASP-kitörést igazoltak házisertéseket tartó létesítményekben. A helyi válságstábok adatai alapján a járvány megfékezése érdekében eddig mintegy 3500 sertést kellett leölni Eszék-Baranya és Verőce-Drávamente (Virovitičko-podravska) megyében. A 94 fertőzött gazdaságból:
- 49 Eszék-Baranya megyében található,
- 45 pedig Verőce-Drávamente megyében.
A minisztérium közlése szerint a vaddisznóállományban is terjed a betegség: eddig összesen 184 afrikai sertéspestis-esetet mutattak ki vadon élő sertéseknél. Ezek közül:
- 181 eset Eszék-Baranya megyében,
- 2 eset Vukovár-Szerémség (Vukovarsko-srijemska) megyében,
- 1 eset Verőce-Drávamente megyében történt.
A jelenlegi legnagyobb gócpont a nyugat-eszék-baranyai és a kelet-verőce-drávamentei térségben, a két megye határvidékén alakult ki. A hatóságok szerint azonban az újabb esetek – például a baranyai Draž községben és Drenje térségében – arra utalnak, hogy a fertőzés Eszék-Baranya megye szélesebb területeire is terjedhet.
A minisztérium közölte, hogy továbbra is végrehajtja a járvány ellenőrzésére és felszámolására előírt intézkedéseket az Állami Felügyelőséggel, a Horvát Állatorvosi Intézettel, valamint a helyi és regionális önkormányzatokkal együttműködésben.
A hatóságok felszólították a sertéstartókat, hogy:
- szigorúan tartsák be a járványvédelmi (biobiztonsági) előírásokat,
- minden gyanús megbetegedést azonnal jelentsenek az illetékes állatorvosnak,
- kövessék a hatósági utasításokat és ajánlásokat.