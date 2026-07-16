Feketén-fehéren leírták, hogy miért tarolja le a fél világot a kínai autógyártás: a BYD kalóz üzleti modellje mindent visz – „A ragadozó bekeríti a piacokat”
A kínai autóipari vállalat, a BYD valósággal leuralja a világ autópiacait. Európa erre tétovázással reagál, Kanada megnyitja Amerika északi kapuját, Mexikó pedig Kína amerikai autópiac elleni offenzívájának déli hadszínterévé válik. A Politico szerint az ipari háborúkat mindig így veszítik el: nem megadással, hanem azzal, hogy hagyják a ragadozót körbezárni a piacokat, miközben a lehetséges áldozatok halogatják a cselekvést.
A BYD a kínai üzleti modell iskolapéldája: másolás, tudáselsajátítás, állami támogatás, felfuttatás, dömping és uralkodó piaci pozíció megszerzése. A vállalat 1995-ben akkumulátorgyártóként kezdte működését. Mára azonban eljutott odáig, hogy megelőzte a Teslát, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált. Ráadásul azt tervezi, hogy öt éven belül letaszítja trónjáról a Toyotát, ami meglehetősen erős vállalás, lévén a japán autógyár jelenleg kétszer annyi járművet ad el, mint kínai riválisa. A kínai vállalat 2025-ben összesen 4,6 millió járművet értékesített, ebből mintegy 2,26 millió tisztán akkumulátoros elektromos autót. Összehasonlításképpen a Tesla körülbelül 1,6 millió járművet szállított ki tavaly.
Így vált piacvezetővé a BYD
A BYD első autói arról váltak hírhedtté, hogy a Toyota és a Honda modelljeit másolták. Az áttörést jelentő F3-as modell gyakorlatilag a Toyota Corolla másolata volt, Honda-jegyekkel. A BYD azonban gyorsan másolt, éppen annyit módosított, amennyi szükséges volt, majd kínai gyártempóban felfuttatta a termelést.
Ezt követte a beszállítói stratégia. A BYD alkatrészeket rendelt beszállítóktól, majd miután visszafejtette és teljesen megértette azok működését, megszüntette velük az együttműködést, és maga kezdte gyártani a komponenseket. Ma már egyetlen vállalaton belül készülnek az akkumulátorok, villanymotorok, elektronikai rendszerek, hajtásláncok, félvezetők és számos egyéb alkatrész. A beszállítók azt hitték, hogy ügyfelet szereztek, végül azonban rá kellett döbbenniük, hogy fizetség nélküli oktatókká váltak.
Kína ezt követően továbbfejlesztette ügynevezett kalózmodelljét. A külföldi autógyártóknak hatalmas fogyasztói piacához való hozzáférést kínált vegyesvállalatok létrehozásán keresztül, cserébe pedig kikényszerítette a technológiaátadást. Ennek révén megszerezte a mérnöki módszereket, a gyártási fegyelmet, a beszállítói hálózatokat, a minőségbiztosítási rendszereket és a kutatás-fejlesztési kapacitásokat.
A Volkswagen, a General Motors, a Ford, a BMW, a Mercedes és a Toyota évtizedeken át tanították Kínát világszínvonalú autók gyártására, cserébe a piacra jutás lehetőségéért. A BYD ennek a tudásátadási folyamatnak a középpontjában állt: a Daimler elektromosautó-vegyesvállalatot hozott létre vele, a Toyota pedig közös kutatás-fejlesztési együttműködésbe kezdett. Miközben a nyugati vállalatvezetők azt hitték, hogy autókat adnak el, Peking valójában időt, tudást és függőséget vásárolt. A BYD pedig végül mindezt fegyverré alakította.
A kínai gyártó meghódította az európai piacot
Ma Európa autópiaca egyre nagyobb nyomás alá kerül, miközben a BYD európai értékesítése meredeken emelkedik, és más kínai autógyártók – például a Chery és a Leapmotor – is ugyanebbe az irányba haladnak. Ezek nem a piaci részesedés természetes növekedésének jelei, hanem olyan áttörési pontok, amelyek alapjaiban változtathatják meg a piacot.
Az egykor Kína királyának számító Volkswagen ma annak a rendszernek az áldozatává válik, amelynek kiépítésében maga is közreműködött. A vállalat kínai nyeresége az elmúlt évtizedben több mint 80 százalékkal zsugorodott. 2030-ig 35 ezer németországi munkahely megszüntetését tervezi, emellett négy németországi gyár bezárását és világszerte akár 100 ezer munkahely leépítését is fontolgatja – olyan átalakítást, amely korábban elképzelhetetlennek tűnt. A Mercedes, a BMW és a Porsche is hasonló nyomással szembesül. A német prémiumautó-modell – amely a hazai fejlesztésre, a Kínában magas haszonkulccsal értékesített járművekre és az ebből származó profitra épült – megbicsaklott.
Az Európai Unió úgy gondolja, hogy a BYD elleni 17 százalékos kiegyenlítő vámokkal visszavág. A Politico szerint azonban ez nem iparvédelem, hanem csupán belépődíj. Az EU azért nem lép fel kellő erővel a BYD ellen, mert nem valódi egységként működik. Inkább sérülékeny államok laza szövetségeként viselkedik, ahol minden országnak megvannak a maga Kínával kapcsolatos kitettségei. Jól mutatja ezt, hogy amikor az EU a kínai elektromos autókra kivetendő végleges kiegyenlítő vámokról szavazott, mindössze tíz tagállam támogatta az intézkedést, öt ellenezte, tizenkettő pedig tartózkodott.
Amerika még ellenáll
Az Amerikai Egyesült Államok az egyetlen jelentős autópiac, amely eddig kívül tudta tartani a BYD-t. A vállalat azonban már az amerikai határok közelében építi ki pozícióit. Kanada megnyitotta az északi kaput. Elsőként a Geely tulajdonában lévő Lotus márka jelent meg, a BYD és a Chery pedig alacsony vámtételű kvótarendszer keretében igyekszik engedélyt szerezni kínai elektromos autók értékesítésére.
Eközben Mexikó déli hídfőállássá vált. 2025-ben több mint 539 ezer járművet importált Kínából, ezzel Peking legnagyobb gépjármű-exportpiacává lépett elő. A kínai gyártó stratégiája egyértelmű: kereskedőhálózat kiépítése Kanadában, márkaismertség növelése Mexikóban, az észak-amerikai fogyasztók megismerése, a szabályozó hatóságok meggyőzése, a szervizhálózat kiépítése, a politikai nyomás fokozása, majd várakozás arra, hogy Washington enyhítsen korlátozásain. Ha pedig egyszer megnyílik a kapu, a BYD és kínai versenytársai államilag támogatott, rendkívül alacsony árú járművekkel árasztják el az amerikai piacot, súlyos csapást mérve Detroit autóiparára.
Mindez nem végződik jól, ha a Nyugat nem lép fel egységesen. A BYD nem csupán egy újabb autógyártó, hanem egy mérleggel rendelkező kalózhajó, amely olcsó elektromos autóival fokozatosan gyengíti Európa és az Amerika Egyesült Államok ipari bázisát. Washington megmutatta, hogy a kaput meg lehet védeni. Hogy az Európai Unió képes lesz-e ugyanerre – valódi vámokkal, a kínai beruházások tényleges átvilágításával és 27 különálló álláspont helyett egységes fellépéssel –, azt kizárólag az európaiak dönthetik el.