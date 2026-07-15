A BYD az amerikai piac nélkül is legyőzheti a Toyotát: a világ legnagyobb autógyártója akar lenni
A BYD az amerikai piac nélkül is átveheti a Toyotától a világ legnagyobb autógyártójának címét az eladások alapján – mondta a Financial Timesnak Stella Li, a kínai vállalat nemzetközi üzletágának vezetője. Nyilatkozata arra utal, hogy a cég még intenzívebb európai terjeszkedésre készül.
A BYD alapítója és vezérigazgatója, Wang Chuanfu múlt hónapban meglepte az autóipart, amikor bejelentette: öt éven belül le akarja taszítani a Toyotát az első helyről. A terv alapját a villámtöltési technológia gyors fejlődése és a robbanásszerű nemzetközi növekedés jelenti.
A BYD tavaly 4,5 millió járművet értékesített, ami jóval elmarad a Toyota 10,5 milliós eladásától.
A japán vállalat eredményében azonban jelentős szerepet játszik az amerikai piac, valamint az is, hogy továbbra is nagy számban értékesít belső égésű motoros modelleket.
Úgy gondolom, ezt az ambiciózus célt kizárólag a saját organikus növekedésünkre alapozta
– mondta Stella Li. „Nincs szükségünk az amerikai piacra ahhoz, hogy ezt elérjük.”
A BYD nem tervez felvásárlásokat
Li szerint a sencseni székhelyű, és Szegeden óriásgyárat építő BYD felvásárlások nélkül is megszerezheti a világelső pozíciót a Toyotától, amely 2020 óta vezeti a globális rangsort. Az autóiparban sokan kétkedve fogadták Wang bejelentését, mivel
a BYD továbbra sem fér hozzá az Egyesült Államok piacához, amely Kína után a világ második legnagyobb autópiaca.
A Biden-kormányzat által bevezetett magas vámok az elektromos autókra, valamint a kínai szoftverek használatát korlátozó intézkedések gyakorlatilag kizárták a BYD-t az amerikai személyautó-piacról. A vállalat ugyanakkor Kaliforniában nehéz-tehergépjárműveket gyárt, és ezekből már több mint százat értékesített az Egyesült Államokban.
Öldöklő a verseny a hazai piacon
Az amerikai piac hiánya továbbra is kihívást jelent a BYD számára, különösen úgy, hogy a kínai autópiacon kiélezett árverseny alakult ki, miközben Peking visszafogta az elektromos járművek támogatását.
A BYD első féléves értékesítése 16 százalékkal csökkent, mivel a hazai piac jelentős lassulása ellensúlyozta az európai, délkelet-ázsiai és latin-amerikai terjeszkedés eredményeit.
Európa a BYD egyik legfontosabb külföldi piaca, ahol az elektromos és plug-in hibrid modelleken magasabb nyereséget tud elérni, mint Kínában. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint
a vállalat piaci részesedése Európában egy év alatt 2,8 százalékra nőtt májusban, miközben megelőzte a Fordot, a Teslát és a Nissant.
A BYD-t 1995-ben alapította Wang Chuanfu, egykori kohászprofesszor. Az elmúlt években a vállalat élen járt a kínai autógyártók nemzetközi terjeszkedésében, arra építve, hogy kedvező árazásával alá tud ígérni a hagyományos európai gyártóknak.
A BYD európai előretörése és fejlett technológiája arra kényszerítette a hagyományos autógyártókat, hogy költséget csökkentsenek, illetve kínai partnerekkel működjenek együtt versenyképességük megőrzése érdekében.
A kínai autógyártók egyre inkább külföldi piacokon keresik a növekedést. Ezt jelzi, hogy a hivatalos adatok szerint júniusban Kína havi autóexportja először haladta meg az egymillió darabot.
Li kijelentése, miszerint a BYD felvásárlások nélkül is a világ legnagyobb autógyártójává válhat, arra utal, hogy a vállalat egyelőre háttérbe szorította egy nehéz helyzetben lévő európai autógyártó megvásárlásának vagy finanszírozásának tervét.
A Renault nemet mondott
A Financial Times értesülései szerint tavaly a Renault elutasította a BYD megkeresését egy esetleges részesedésszerzésről. Sem a BYD, sem a Renault nem kívánta kommentálni az értesülést. A BYD-hez közel álló forrás szerint egy évvel ezelőtt még vonzóbb lehetőségnek tűnt egy európai autógyártóba való befektetés, mivel ezzel gyorsan hozzá lehetett volna jutni gyártókapacitásokhoz és helyi beszállítói hálózathoz.
- Az elmúlt évben azonban a BYD jelentős összegeket fordított új prémiummárkája, a Denza fejlesztésére, ezért egy európai felvásárlás már túl nagy zavart okozna a vállalat stratégiájában.
- A BYD arra számít, hogy a Denza képes lesz betörni a prémiumszegmensbe, amelyet hosszú ideje a német gyártók uralnak.
- A vállalat múlt héten mutatta be a Denza Z elektromos sportautót, amely a Porsche 911 riválisa lesz.
- Az Egyesült Királyságban a modell induló ára 142 900 font - nagyjából 60 millió forint.
Várjanak még egy évet, és azt fogják mondani, hogy ezt is sikerült megvalósítanunk
– mondta Li, aki szerint a BYD villámtöltési technológiája kulcsszerepet játszik majd a prémiumszegmens meghódításában.
A vállalat közel 2 milliárd eurót fektet be abba, hogy 2027-ig 3 ezer villámtöltőt telepítsen Európában. A BYD állítása szerint ezek segítségével a Denza modellek akkumulátora öt perc alatt 70 százalékos töltöttségi szintre tölthető. Li hozzátette: nyitott lenne egy európai prémiummárka felvásárlására, ha megfelelő lehetőség adódna, ugyanakkor jelenleg nincs konkrét célpontjuk, és egyetlen potenciális eladó sem kereste meg a vállalatot.