A víz lehet az új arany az ingatlanpiacon: a klímaváltozás lassan, de biztosan átírhatja a lakások értékét – egy érdekes jogi kérdés is felmerült a vízparti nyaralóknál

A klímaváltozásról legtöbbször a hőhullámok, az aszály vagy a kiszáradó tavak jutnak eszünkbe, pedig ezek a folyamatok hosszabb távon az ingatlanpiacot is átalakíthatják. A kérdés inkább az, hogy mikor jelennek meg ezek a változások az árakban, és mely térségek lehetnek a nyertesek vagy a vesztesei az új körülményeknek.

Első pillantásra logikusnak tűnhet, hogy a tartósan alacsony vízállás rontja a tóparti ingatlanok értékét, a valóság azonban ennél jóval árnyaltabb / Forrás: Világgazdaság

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Világgazdaságnak azt mondta: a klímaváltozás és az ingatlanpiac között sok a hasonlóság, hiszen egyik sem egyik napról a másikra változik. Az ingatlanárak egy piaci fordulat után is csak hónapok alatt reagálnak, miközben a klímaváltozás is fokozatos, apró lépésekben fejti ki hatását.

A szélsőséges időjárás még nem írja át az árakat

A szakértő szerint az emberek jellemzően akkor érzékelik igazán a klímaváltozást, amikor valamilyen látványos esemény történik:

hosszan tartó aszály,

rendkívüli árvíz

vagy rekordokat döntő hőhullám

következik be. Ezek azonban önmagukban még nem eredményeznek azonnali áresést vagy áremelkedést az ingatlanpiacon.

Balogh László szerint Magyarország ráadásul speciális helyzetben van. A klímaváltozás elsősorban nem új természeti jelenségeket hoz, hanem a már ismert problémákat erősíti fel:

szárazabbá válhatnak az aszályos időszakok, magasabbra emelkedhetnek a nyári hőmérsékleti csúcsok, és nagyobb kilengések jellemezhetik az árvizeket.

Ezek azonban olyan kihívások, amelyekkel az ország korábban is együtt élt, csak várhatóan egyre szélsőségesebb formában jelentkeznek.

Nem költözünk el, inkább alkalmazkodunk

Az ingatlanpiacon ráadásul egy másik tényező is lassítja a változásokat: a magyarok rendkívül helyhez kötöttek. A szakértő rámutatott, hogy

tízből kilenc ember saját tulajdonú ingatlanban él, a költözések döntő többsége pedig mindössze 20–30 kilométeres körzetben történik. Ez azt jelenti, hogy a hőség önmagában aligha indít el tömeges „klímamigrációt” az országon belül.

Sokkal valószínűbb forgatókönyv, hogy az emberek alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. Ha egy panellakás nyáron már nehezen elviselhetővé válik, a legtöbben előbb szereltetnek fel légkondicionálót, javítják a szigetelést vagy árnyékolják az ingatlant, mintsem egy hűvösebb térségbe költözzenek.