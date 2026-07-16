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Donald Trump
Orbán Viktor

Bombahír: Orbán Viktor találkozhat Donald Trumppal Amerikában

Orbán Viktor amerikai útja során várhatóan Donald Trumppal is találkozik. A magyar–amerikai kapcsolatok jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet az egyeztetés.
VG
2026.07.16., 07:03

Várhatóan az amerikai elnökkel is találkozik Orbán Viktor, aki a labdarúgó-világbajnokságra utazott az Egyesült Államokba – erre utalt az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke. 

Donald Trump Orbán Viktor
Bombahír: Orbán Viktor találkozhat Donald Trumppal Amerikában / Fotó: AFP

Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában fontosnak nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok alakulását, és úgy vélte, hogy ebben segíthetne a volt miniszterelnök, ahogy az előző kormány tagjai is.

A fideszes politikus úgy fogalmazott: kulcsfontosságú kérdés, hogy a következő időszakban miként alakulnak a magyar–amerikai kapcsolatok.

Ebben Orbán Viktor is tudna segíteni, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel

 – árulta el Németh Zsolt.

Hozzátette, hogy az előző kormányzati ciklusból is rendelkezésre állhat olyan kapcsolatrendszer, amelyet érdemes lenne hasznosítani, mivel a Trump-adminisztrációval akkoriban szoros együttműködés alakult ki.

„Bízom benne, hogy lesz annyi bölcsesség a külügyminisztériumban, hogy használja ezt a kapcsolatrendszert” – tette hozzá.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy 

az amerikai külügyminisztérium akár 3 millió dolláros támogatást is biztosítana olyan európai civil szervezeteknek, oktatási intézményeknek és profitorientált szervezeteknek, 

amelyek a szólásszabadság, a nemzeti szuverenitás és a nyugati civilizációs örökség védelmét szolgáló programokat dolgoznak ki. 

A Trump-adminisztráció az elmúlt időszakban nyíltan is támogatott több európai jobboldali politikust. A Financial Times példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, valamint a német Alternatíva Németországnak (AfD) több politikusát.

A kezdeményezés jól illeszkedik Donald Trump külpolitikai elképzeléseihez, amelyek szerint az Egyesült Államoknak a közös civilizációs örökségre építve kell szorosabb kapcsolatot kialakítania azokkal az európai szereplőkkel, amelyek a nemzeti szuverenitást, a határvédelem erősítését és a szólásszabadság szélesebb értelmezését helyezik előtérbe.

Amennyiben a program elindul, ez lehet az első olyan jelentős amerikai finanszírozási kezdeményezés Trump második ciklusában, amely közvetlenül európai szervezetek politikai és társadalmi projektjeit támogatja.

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Bombahír: Orbán Viktor találkozhat Donald Trumppal Amerikában

Orbán Viktor amerikai útja során várhatóan Donald Trumppal is találkozik. A magyar–amerikai kapcsolatok jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet az egyeztetés.
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