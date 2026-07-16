Egyre durvább háború zajlik a Wizz Air és a szerb kormány között: kivonulhat a balkáni országból a magyar diszkont légitársaság

Tovább mélyül a Wizz Air és Szerbia vitája, ugyanis a magyar diszkont-légitársaság szerint a tervezett új szabályozás teljesen ellehetetlenítené helyi bázisának működését, amivel jelentős versenyelőnyre tehetne szert az állami tulajdonú Air Serbia a balkáni ország légiközlekedési piacán. A szerb fél ugyanakkor visszautasítja a vádakat, mivel szerintük a módosítások kizárólag biztonsági és felügyeleti célokat szolgálnak, s nem a Wizz Air kiszorítását Szerbiából.

A Wizz Air szerint veszélybe került a társaság belgrádi bázisa. / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

A szerbek a repülésbiztonságra hivatkoznak, a Wizz Air szerint épp most lehetetlenítik el a cég belgrádi működését

A Szerbia által bevezetni tervezett szabályozás szerint az állam 2026 novemberétől új feltételekhez kötné a balkáni országban működő külföldi légitársaságok karbantartási és üzemeltetési tevékenységét.

A Wizz Air szerint ezeknek az előírásoknak gyakorlatilag lehetetlen megfelelni a jelenlegi működési modell mellett, ezért a társaság úgy látja, hogy belgrádi bázisa veszélybe kerülhet.

A Wizz Air azzal érvel, hogy a változások veszélyeztetik a belgrádi bázisán működő repülőgépek további üzemeltetésének lehetőségét, ahol a diszkont légitársaság jelenleg négy repülőgépet tart fenn és 23 úti célt szolgál ki, köztük

Barcelonát,

Hamburgot,

Madridot,

Máltát és

Fiumicinót.

Az Airport Research Center adatai szerint a légitársaság jelenleg a belgrádi Nikola Tesla légikikötő (BEG) kapacitásának 20,9 százalékát foglalja, ezzel a repülőtér második legnagyobb légitársasága az 51,9 százalékos részesedéssel rendelkező Air Serbia mögött.

A Wizz Air figyelmezetett, Szerbia az Európai Közös Légiközlekedési Térség (ESAA) tagjaként vállalta a légiközlekedési piac liberalizációját, ugyanakkor a mostani intézkedések ellentétesek ezekkel a kötelezettségekkel, ezért az ügy uniós szinten is vizsgálat tárgyává válhat.

A Flight Global repüléssel fogalalkozó szakportál híradása szerint a módosítás a megállapodás 3. cikkét érinti, ami rögzíti, hogy az Európai Unió légitársaságai a harmadik és negyedik légi szabadságjog alapján olyan járatokat is üzemeltethetnek, amelyek az Európai Unió területén indulnak és oda is érkeznek.