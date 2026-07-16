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légiközlekedés
Air Serbia
Wizz Air

Egyre durvább háború zajlik a Wizz Air és a szerb kormány között: kivonulhat a balkáni országból a magyar diszkont légitársaság

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Bezárhatja a Wizz Air belgrádi légibázisát, ha nem rendeződik belátható időn belül a cég konfliktusa a szerb állammal, mely idén tavasszal a balkáni országban jelenlévő légitársaságok működését érintő szabályozás módosítása miatt tört ki. A magyar diszkont légitársaság szerint a változatások nyomán az egyébként is domináns pozícióban lévő Air Serbia juthat további versenyelőnyhöz a szerb légiközlekedési piacon a külföldi versenytársakkal – köztük a Wizz Air-rel – szemben.
Lehoczky Milán
2026.07.16, 05:52

Tovább mélyül a Wizz Air és Szerbia vitája, ugyanis a magyar diszkont-légitársaság szerint a tervezett új szabályozás teljesen ellehetetlenítené helyi bázisának működését, amivel jelentős versenyelőnyre tehetne szert az állami tulajdonú Air Serbia a balkáni ország légiközlekedési piacán. A szerb fél ugyanakkor visszautasítja a vádakat, mivel szerintük a módosítások kizárólag biztonsági és felügyeleti célokat szolgálnak, s nem a Wizz Air kiszorítását Szerbiából. 

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A Wizz Air szerint veszélybe került a társaság belgrádi bázisa. / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

A szerbek a repülésbiztonságra hivatkoznak, a Wizz Air szerint épp most lehetetlenítik el a cég belgrádi működését

A Szerbia által bevezetni tervezett szabályozás szerint az állam 2026 novemberétől új feltételekhez kötné a balkáni országban működő külföldi légitársaságok karbantartási és üzemeltetési tevékenységét. 

A Wizz Air szerint ezeknek az előírásoknak gyakorlatilag lehetetlen megfelelni a jelenlegi működési modell mellett, ezért a társaság úgy látja, hogy belgrádi bázisa veszélybe kerülhet.

A Wizz Air azzal érvel, hogy a változások veszélyeztetik a belgrádi bázisán működő repülőgépek további üzemeltetésének lehetőségét, ahol a diszkont légitársaság jelenleg négy repülőgépet tart fenn és 23 úti célt szolgál ki, köztük 

  • Barcelonát, 
  • Hamburgot, 
  • Madridot, 
  • Máltát és 
  • Fiumicinót. 

Az Airport Research Center adatai szerint a légitársaság jelenleg a belgrádi Nikola Tesla légikikötő (BEG) kapacitásának 20,9 százalékát foglalja, ezzel a repülőtér második legnagyobb légitársasága az 51,9 százalékos részesedéssel rendelkező Air Serbia mögött.

A Wizz Air figyelmezetett, Szerbia az Európai Közös Légiközlekedési Térség (ESAA) tagjaként vállalta a légiközlekedési piac liberalizációját, ugyanakkor a mostani intézkedések ellentétesek ezekkel a kötelezettségekkel, ezért az ügy uniós szinten is vizsgálat tárgyává válhat.

A Flight Global repüléssel fogalalkozó szakportál híradása szerint a módosítás a megállapodás 3. cikkét érinti, ami rögzíti, hogy az Európai Unió légitársaságai a harmadik és negyedik légi szabadságjog alapján olyan járatokat is üzemeltethetnek, amelyek az Európai Unió területén indulnak és oda is érkeznek.

A szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (CAD) ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a módosítások minden piaci szereplőre azonos módon vonatkoznak. A hatóság szerint kizárólag a repülésbiztonság és a felügyeleti rendszer megerősítése miatt hoznának új szabályokat.

Ám a Wizz Air szerint a jelentések tévesen kapcsolták össze a harmadik fél karbantartóit érintő adminisztratív engedélyezési problémákat a repülésbiztonsággal. 

Teljesen hamis minden olyan állítás, amely szerint a Wizz Air megfelelő karbantartási támogatás nélkül vagy a biztonságot veszélyeztető módon üzemeltetett repülőgépeket

 – közölte a légitársaság, hozzátéve, hogy a repülőgépek légialkalmassága, karbantartásának minősége és biztonsági szabványai soha nem voltak kérdésesek.

Egyik külső karbantartócég sem felelt meg a szerb hatóságoknak

Közleményében a Wizz Air egyúttal felidézte, belgrádi működését több mint tizenöt éven át a Global Maintenance, az EASA szabályainak megfelelő karbantartó cég támogatta. 

  • Ehhez képest április 20-án a szerb hatóságok elrendelték a légitársaság gépeinek szervizelését végző cég tevékenységének felfüggesztését. 
  • A Wizz a karbantartási támogatást akkor azonnal átadta az Avia Technicsnek, egy másik, EASA által jóváhagyott szolgáltatónak.
  • Ám az Avia Technics ezt követően ugyanazzal a földi kiszolgálási engedélyezési problémával szembesült, 
  • így a karbantartási tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében a Wizz Air május 27-én saját karbantartó egységét telepítette Belgrádba. 

Ennek kapcsán a légitársaság közölte, a szerb hatóságok megerősítették, hogy nincs szükség külön földi kiszolgálási engedélyre a saját jóváhagyott szervezete által önkiszolgáló üzemeltetési megállapodás keretében végzett karbantartáshoz.

Az Air Serbia egyébként a szerb piac domináns szereplője, amely az elmúlt években jelentős állami támogatásban részesült, a tervezett szabályozás pedig jó eséllyel tovább erősítené ezt a pozíciót.

Szakmai elemzők ennek kapcsán jelezték, hogy hosszabb távon az utasok is meg fogják érezni, ha szűkül a verseny. A Wizz Air ma Belgrád egyik legfontosabb nemzetközi szereplője, így egy esetleges visszavonulás a jegyárak emelkedését és a választék szűkülését is eredményezheti.

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