Az oroszok lebombázzák az ukrán gabonát: naponta ég le több száz hektárnyi terület

Több ezer hektárnyi gabonaterület égett le az orosz támadások következtében a Herszoni terület jobb parti részén, miközben a gazdák a folyamatos drón- és tüzérségi fenyegetés ellenére is próbálják betakarítani a termést. A helyi agrárvezetők szerint a mostani veszteség már most meghaladja a tavalyi teljes szezonban elpusztult terület nagyságát.

Tűzoltók oltanak egy 12 hektáros búzamezőt egy orosz dróntámadás után a dél-herszoni régióban 2026. július 7-én Fotó: X.com/LatifundistCom

Suspilne Kherson helyszíni tudosítása szerint július 6-i állapot szerint több mint ötezer hektár gabonavetés semmisült meg a térségben az orosz támadások miatt. A lángok főként búza-, árpa- és napraforgótáblákon pusztítanak, a gazdák pedig sokszor saját eszközeikkel próbálják megfékezni a tüzet, miközben a betakarítás is zajlik.

A Herszoni Terület Gazdaszövetségének vezetője, Viktor Hordijenko azt mondta, a támadások nem véletlenszerűek: állítása szerint az orosz erők célzottan gyújtják fel a mezőgazdasági területeket. A gazdák tűzoltó készülékekkel, traktorokkal és tárcsázással próbálják elvágni a lángok útját, hogy legalább a falvakat és a még álló termést megóvják. Hordijenko szerint azonban szinte lehetetlen minden tüzet eloltani, mert miközben az egyik oldalon oltanak, máshol újabb dróntámadás indít el tüzet.

A legsúlyosabb károk a Beriszlavi, Milovei, Novoolekszandrivkai és Tyahinkai közösségeket érték – közölte Dmitro Junuszov, a herszoni területi katonai közigazgatás mezőgazdasági és öntözésfejlesztési osztályának vezetője. Mint mondta, a mostanáig leégett több mint ötezer hektár nagyjából annyi, mint amennyi tavaly az egész szezonban pusztult el, vagyis az idei károk már a betakarítás közben elérték a korábbi teljes éves szintet.

Dróntámadás: mindent célba vesznek

A helyzetet súlyosbítja, hogy nemcsak a termést, hanem a mezőgazdasági gépeket és a dolgozókat is támadások érik. Hordijenko szerint az elmúlt két-három hétben nagyjából hét traktort és két kombájnt semmisítettek meg, emellett több civil is megsérült. A gazdák így nemcsak gazdasági kockázatot vállalnak, hanem közvetlen életveszélyben dolgoznak a földeken.

A herszoni gazdák számára az őszi vetés is kérdésessé vált. A térség jobb parti részén a 2026-os termésre 232 ezer hektárt vetettek be, de a biztonsági helyzet miatt várhatóan csökkenhet az őszi vetésterület. Hordijenko szerint már a frontvonaltól 30, sőt 40–50 kilométerre fekvő területek sincsenek biztonságban, ezért a termelők azt sem tudják biztosan, hová és hogyan lehetne áthelyezni a gazdálkodást.