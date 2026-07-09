Deviza
EUR/HUF358,17 -0,29% USD/HUF313,48 -0,31% GBP/HUF420,34 -0,21% CHF/HUF388,2 -0,23% PLN/HUF83,11 -0,3% RON/HUF68,42 -0,3% CZK/HUF14,76 -0,27% EUR/HUF358,17 -0,29% USD/HUF313,48 -0,31% GBP/HUF420,34 -0,21% CHF/HUF388,2 -0,23% PLN/HUF83,11 -0,3% RON/HUF68,42 -0,3% CZK/HUF14,76 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 975,78 +0,8% MTELEKOM2 672 +0,07% MOL3 998 +1,25% OTP45 830 +1,05% RICHTER12 080 +0,58% OPUS375 0% ANY7 160 -1,12% AUTOWALLIS143 +0,7% WABERERS4 960 +1,81% BUMIX9 373,92 -0,26% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 021,9 +1,06% BUX141 975,78 +0,8% MTELEKOM2 672 +0,07% MOL3 998 +1,25% OTP45 830 +1,05% RICHTER12 080 +0,58% OPUS375 0% ANY7 160 -1,12% AUTOWALLIS143 +0,7% WABERERS4 960 +1,81% BUMIX9 373,92 -0,26% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 021,9 +1,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrán gabona
orosz támadások
aratás
gazda
dróntámadás
búza

Az oroszok lebombázzák az ukrán gabonát: naponta ég le több száz hektárnyi terület

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több ezer hektárnyi gabonaföld égett le Herszon térségében az orosz támadások miatt, miközben az ukrán gazdák drónok és tüzérségi csapások árnyékában próbálják menteni a termést. A háborús aratás már most nagyobb kárt okozott a régióban, mint a teljes tavalyi szezon.
Dénes Zoltán
2026.07.09, 10:46
Frissítve: 2026.07.09, 10:46

Több ezer hektárnyi gabonaterület égett le az orosz támadások következtében a Herszoni terület jobb parti részén, miközben a gazdák a folyamatos drón- és tüzérségi fenyegetés ellenére is próbálják betakarítani a termést. A helyi agrárvezetők szerint a mostani veszteség már most meghaladja a tavalyi teljes szezonban elpusztult terület nagyságát.

dróntámadás, aratás, ukrán gabona
Tűzoltók oltanak egy 12 hektáros búzamezőt egy orosz dróntámadás után a dél-herszoni régióban 2026. július 7-én Fotó: X.com/LatifundistCom

Suspilne Kherson helyszíni tudosítása szerint július 6-i állapot szerint több mint ötezer hektár gabonavetés semmisült meg a térségben az orosz támadások miatt. A lángok főként búza-, árpa- és napraforgótáblákon pusztítanak, a gazdák pedig sokszor saját eszközeikkel próbálják megfékezni a tüzet, miközben a betakarítás is zajlik.

A Herszoni Terület Gazdaszövetségének vezetője, Viktor Hordijenko azt mondta, a támadások nem véletlenszerűek: állítása szerint az orosz erők célzottan gyújtják fel a mezőgazdasági területeket. A gazdák tűzoltó készülékekkel, traktorokkal és tárcsázással próbálják elvágni a lángok útját, hogy legalább a falvakat és a még álló termést megóvják. Hordijenko szerint azonban szinte lehetetlen minden tüzet eloltani, mert miközben az egyik oldalon oltanak, máshol újabb dróntámadás indít el tüzet.

A legsúlyosabb károk a Beriszlavi, Milovei, Novoolekszandrivkai és Tyahinkai közösségeket érték – közölte Dmitro Junuszov, a herszoni területi katonai közigazgatás mezőgazdasági és öntözésfejlesztési osztályának vezetője. Mint mondta, a mostanáig leégett több mint ötezer hektár nagyjából annyi, mint amennyi tavaly az egész szezonban pusztult el, vagyis az idei károk már a betakarítás közben elérték a korábbi teljes éves szintet.

Dróntámadás: mindent célba vesznek

A helyzetet súlyosbítja, hogy nemcsak a termést, hanem a mezőgazdasági gépeket és a dolgozókat is támadások érik. Hordijenko szerint az elmúlt két-három hétben nagyjából hét traktort és két kombájnt semmisítettek meg, emellett több civil is megsérült. A gazdák így nemcsak gazdasági kockázatot vállalnak, hanem közvetlen életveszélyben dolgoznak a földeken.

A herszoni gazdák számára az őszi vetés is kérdésessé vált. A térség jobb parti részén a 2026-os termésre 232 ezer hektárt vetettek be, de a biztonsági helyzet miatt várhatóan csökkenhet az őszi vetésterület. Hordijenko szerint már a frontvonaltól 30, sőt 40–50 kilométerre fekvő területek sincsenek biztonságban, ezért a termelők azt sem tudják biztosan, hová és hogyan lehetne áthelyezni a gazdálkodást.

A helyi gazdaszövetség vezetője jelezte, hogy kártérítést kértek az ukrán agrártárcától a megsemmisült termés után. A hivatalos tájékoztatás szerint az állami kompenzációs program elsősorban a bejegyzett gazdaságokra, vagyis jogi személyekre és egyéni vállalkozókra vonatkozhat, míg a háztartások támogatására nemzetközi szervezetek bevonását tervezik. Junuszov ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy bármilyen támogatás érkezik, az aligha tudja teljes egészében pótolni a gazdákat ért veszteséget.

Jó termést várnak az ukránok

A legfrisebb adatok szerint, Ukrajnában a korai gabonafélék átlagos terméshozama a betakarítás kezdetén jelentősen meghaladja a tavalyi adatokat. Július 3-án 4,07 t/ha volt, ami 56%-kal több, mint 2025 azonos időpontjában (2,61 t/ha). Ezt a Gazdasági Minisztérium adatai is bizonyítják. A búza mutatja a legnagyobb növekedést. Átlagos terméshozama elérte a 4,13 t/ha-t az egy évvel korábbi 2,59 t/ha-hoz képest, ami 59%-kal több.

 

graine
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu