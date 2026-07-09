Váratlan fordulat az üzemanyagárakban: erre senki nem számított – kezdhetünk sírni, hogy nincsenek már védett árak?

Idén július 10-től sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem módosul – írt a Holtankoljak.hu. Az elmúlt napok árváltozásait követően most nem érkezik újabb korrekció.

Péntektől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ennek megfelelően a jelenlegi országos átlagárak továbbra is a következők:

95-ös benzin: 587 forint/liter

Gázolaj: 608 forint/liter

A nagykereskedelmi árak változását a hazai benzinkutak jellemzően néhány napon belül követik a kiskereskedelmi árakban is, így a mostani döntés alapján a hét végén sem kell számítani érdemi változásra a töltőállomásokon. Ettől függetlenül az egyes kutak árai továbbra is eltérhetnek egymástól, mivel saját árképzésük is befolyásolja a literenkénti árakat.

Az elmúlt napokban még volt mozgás a piacon, most azonban átmenetileg megállt az árváltozások sora: péntektől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad.

Megállt az áremelkedés

Az elmúlt napokban még több alkalommal is módosultak a hazai üzemanyagárak, péntekre azonban megtört a sorozat. A nagykereskedelmi árak változatlansága arra utal, hogy a nemzetközi olajpiacon egyelőre nem alakult ki olyan újabb mozgás, amely azonnali átárazást indokolna a hazai piacon.

A nagykereskedelmi árak változását a töltőállomások jellemzően néhány napon belül követik, ezért a mostani döntés alapján országos szinten sem várható érdemi elmozdulás a kutakon. Ettől függetlenül az egyes állomások árai továbbra is eltérhetnek egymástól.

Fordulatot hozott a nemzetközi olajpiac

A változatlan hazai árak hátterében az is állhat, hogy a Brent típusú kőolaj jegyzése az elmúlt napok hektikus mozgása után ismét mérséklődött. A piac korábban az iráni–amerikai feszültség újbóli kiéleződése miatt árazott jelentős kockázatot, különösen a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalának számító Hormuzi-szoros körüli események miatt. A katonai feszültség átmenetileg ismét felfelé hajtotta az olajárakat, azonban csütörtökre a befektetők már inkább arra figyeltek, hogy egyelőre nem következett be tartós ellátási zavar, így a Brent ára visszafordult.