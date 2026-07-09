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elemzés
forint
Goldman Sachs
Citigroup
Magyar Állampapír
euró

Baljós üzeneteket kapott a forint: csúszhat az euró bevezetése, érdemes mérlegelni a magyar állampapírok eladását – bankóriások értékelték Magyarországot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két amerikai nagybank mondott véleményt a magyar gazdaságról és a hazai eszközök kilátásairól. A Goldman Sachs szerint 2031 után lehet csak reális a forint-euró csere, a Citigroup pedig a magyar állampapírok eladását javasolja ügyfeleinek.
Kadlót Tibor
2026.07.09, 11:21
Frissítve: 2026.07.09, 12:40

Két újabb nemzetközi nagybank formált véleményt a magyar gazdaságról és a hazai eszközök kilátásairól. A Citigroup és a Goldman Sachs várakozásai némileg borús képet festenek a forint lecseréléséről és az euró tervezett bevezetéséről, valamint a hazai állampapírokról.

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A forint ralija kifulladhat, a késhet a magyar euró, a  forintos állampapírokat pedig jobb eladni - vélik az amerikai nagybankok / Fotó: Shutterstock

Tovább várhatunk a magyar euróra a Goldman Sach szerint

A Goldman Sachs friss elemzésében arról ír, hogy Magyarország eurózónához való csatlakozása 2031 elejétől válhat reálissá, vagyis a közös európai pénz legkorábban a következő kormányzati ciklusban válthatja fel a forintot hivatalos hazai fizetőeszközként.

Ez némileg kontarsztot jelent a Magyar-kormány terveivel, melyek szerint 2030-ra megteremtenék az eurózónához való csatlakozás feltételeit.

Az amerikai befektetési bank szerint a jövő évtized eleji euróbevezetés feltétele, hogy a Maastrichti kritériumok, vagyis 

  • az infláció, 
  • a költségvetési hiány, 
  • az árfolyamstabilitás 
  • és a hosszú távú hozamszint

teljesítéséhez szükséges kormányzati reformok ütemezetten megvalósuljanak.

A Citi megválna a magyar állampapíroktól

A Goldman amerikai szektortársa, a Citigroup a magyar államkötvényekre vonatkozóan adott iránymutatást friss jegyzetében. 

A bank stratégái úgy látják, az áprilisi országgyűlési választások után indult árfolyamemelkedés mostanra nagyrészt kifutott, a kedvező kilátásokat pedig az olajárak emelkedése is csökkenti. 

A Citi ezért profitrealizálást, vagyis a magyar forintkötvények eladását javasolja ügyfeleinek.

A következő fontos politikai esemény szerintük augusztus végén jöhet, amikor a kormány költségvetési intézkedéseket jelenthet be.

A magyar állam éppen a hét elején lépett ki forrásszerzés céljából a nemzetközi kötvénypiaca, és óriási érdeklődés mellett 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket. A befektetők háromszor jegyezték túl a magyar eurókötvényeket, összesen közel 10 milliárd euróra adtak be ajánlatot.

A két, egyaránt 1,5 milliárd eurós eurókötvény-sorozat közül

  • Az első hatéves futamidejű, 2032-ben jár le. Ezeket 3,50 százalékos kupon mellett 3,62 százalékos hozammal értékesítették, 80 bázispontos hozamfelárral. 
  • A másik sorozat 11 éves futamidejű, 2037-ben jár le. Ennél a papírnál a kupon 4,25 százalék, a hozam pedig 4,282 százalék lett, 125 bázispontos hozamfelár mellett. 

Az ÁKK kiemelte, hogy az eurókötvényeket sikerült a másodpiaci hozamoknak megfelelő szinten, kibocsátási prémium nélkül értékesíteni. Azaz a befektetők nem kértek extra felárat az új kötvények megvásárlásáért, ami kedvező feltételeket biztosított a magyar állam számára. 

A Világgazdaság nemzetközi körképéből pedig az is kiderül, hogy a régióban kifejezetten kedvező árazással keltek el a magyar állam eurókötvényei, a hatalmas érdeklődés mellett a környező országok hasonló kibocsátásai ezt mutatják. Nyugaton ezzel együtt olcsóbban lehet állampapírral finanszírozni az államadósságot.

Barclays: kifulladt a forint ralija, kevésbé vonzók a magyar állampapírok

A City prognózisához hasonló megállapításokat tett a Barclays is , amely elsőként jósolta meg a forint raliját még 2025 augusztusában. A brit bankház  stratégája szerint kifulladhat a forint ralija, mivel beárazta a devizapiac a Magyar-kormány ígéreteit, a magyar gazdaság rendbetételénél pedig csak most következik a munka neheze.

Közelítünk a korláthoz, mert a piac mostanra beárazta az euró bevezetésével és az uniós forrásokkal kapcsolatos pozitív tényezőket

nyilatkozta Marek Raczko a Bloombergnek, hozzátéve, hogy a devizapiacon már bekövetkezett az emelkedés, a kötvénypiaci kamatok tekintetében pedig ugyancsak megtörtént a konvergencia.

A forint felértékelődését 

  • a befagyasztott európai uniós források gyors felszabadítására, 
  • a gazdaság fellendítésére, 
  • valamint a választások előtt felhizlalt költségvetési hiány lefaragására 

tett ígéretek vezérelték az euró mielőbbi bevezetésére történő felkészülés érdekében.

Most, hogy megkezdődött a költségvetési hiány csökkentésére irányuló kemény munka, az euró/forint árfolyam meglehetősen kiegyensúlyozottnak tűnik a jelenlegi, 350–360 forintos sávban. 

EUR / HUF árfolyam
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A Barclays szerint a magyar állampapírok szintén veszítettek vonzerejükből, amelyek hozama már most is alacsonyabb, mint a jobb hitelminősítői megítéléssel rendelkező Lengyelországé.

A forint számára egyedül egy újabb, a magyar államkötvényekbe irányuló befektetési hullám adhatna további lendületet. A forint volatilisebb árfolymmozgásában rejlő lehetőségeket azonban érdemes lehet lekereskedni a Barclays szerint.

A forint 6,8 százalékot erősödött az év eleje óta az euróval szemben, a dollárhoz képest pedig bő négy százalékot javított.

A forint szerdán a negatív nemzetközi hangulatban eladói nyomás alá került, ma délelőtt viszont korrigál a jegyzés minden fontosabb devizával összevetve.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A közös európai pénzt 358,2 forinton, napi szinten 0,4 százalékkal alacsonyabban váltják, míg a dollárhoz képest fél százalékot javított, utóbbit 313,6 forinton jegyzik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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