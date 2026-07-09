Visszavágott a forint az eurónak és a dollárnak, emelkedéssel próbálkozik a pesti tőzsde is

Az iráni helyzet került a piacok fókuszába, az előző napi nagy tőzsdei zuhanást követően emelkedéssel próbálkozhatnak csütörtök reggel az európai börzék. Az olajárakban csupán minimális elmozdulás látható, a forint némileg korrigált az euróval és adollárral szemben. A pesti tőzsdén iránykereséssel indult a kereskedés.

Óvatosan indított a pesti tőzsde, a forint visszavágott az eurónak és a dollrnak / Fotó: Móricz Sabján Simon

A hazai részvénypiac fő indexe, a BUX 0,1 százalékos pluszban, 140 97 indított, a magyar blue chipek közül

az OTP 0,3 százalékkal 45 500 forintra drágult,

a Mol kurzusa 0,3 százalékkal 3 938 forintra ereszkedett,

a Richter 0,8 százalékkal 11 910 forintra esett,

a Magyar Telekom papírjai pedig 0,1 százalékkal 2 668 forintra ereszkedtek.

Ma kezdetét veszi az amerikai vállalatok második negyedéves gyorsjelentési szezonja, a sort a PepsiCo nyitja kora délután. Az S&P 500 index tagjainak nyeresége 20 százalék feletti mértékben nőhetett, a bevételeknél pedig 11 százalék feletti bővülésre számítanak az elemzők. A vállalati eredményeket az energia- és a technológiai szektor húzhatta.

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Az olajárakban csak minimális enyhülés látszik az előző napi, nyolc százalékos rali után. Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 0,3 százalékkal 77,8 dollárra, a WTI jegyzése 0,4 százalékkal 73,2 dollárra mérséklődött.

A forint a szerdai, közel-keleti eszkaláció okozta masszívan pesszimista környezetben elszenvedett nagy esést követően korrekcióval kezdte a napot, és számottevően javítani tudott a fontosabb devizák mindegyikével szemben a tőzsdenyitásig.

Az euró jegyzése visszajött a 360-as szint alá, cikkünk íráskor 0,3 százalékkal alacsonyabban, 358,7 forinton váltják a közös európai fizetőeszközt.