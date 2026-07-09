Villámgyorsan elkapkodták a magyar nagybank kötvényeit – félmilliárd euróhoz jutott az MBH Bank

Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának következő állomásaként újabb 500 millió euró értékű MREL-képes kötvények kibocsátásáról döntött a társaság. A befektetői érdeklődés a mostani kibocsátás során is rendkívül magas volt, és közel két és félszeres túljegyzés mellett, a hitelintézet végül 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött.

Elkapkodták a nemzetközi befektetők az MBH Bank kötvényeit / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására július 16-ai értéknappal kerül sor.

A mostani kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH csoport. Az MBH Bank pedig az elmúlt években összesen már közel 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében.

Az MREL-képes kötvények újabb sikeres értékesítése egyrészt biztosítja a szabályozói megfelelést, másrészt egyértelműen megmutatja, hogy az MBH csoport a nemzetközi tőkepiacokon is sikerrel állja meg a helyét.

A növekedési célokat is támogatja az MBH Bank új kötvénykibocsátása

A tranzakció lebonyolításában ezúttal is részt vett forgalmazóként az MBH Befektetési Bank, emellett pedig a bankcsoport számos társterületének munkája is hozzájárult a tranzakció sikeréhez.

A nemzetközi kötvénykibocsátások több szempontból is nagy jelentőséggel bírnak az MBH Bank stratégiájában. Egyrészt biztosítják a szabályozói megfelelést, erősítik a nemzetközi piaci jelenlétünket, illetve a növekedési terveink finanszírozásában is hatékony támogatást nyújtanak

– mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

A cégvezető szerint az idei kötvénykibocsátások mindegyik célt sikeresen támogatják, valamint fontos pozitív visszajelzést adnak az MBH Bank teljesítményéről és nemzetközi megítéléséről.

Az MBH csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank június végén túljegyzés mellett hajtott végre nemzetközi jelzáloglevél-kibocsást. Az ugyancsak 500 millió euró értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.