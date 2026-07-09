Mit művel a Brent? – az irány nem meglepő, a mérték annál inkább: beárazták a piacok az amerikai-iráni konfliktust

A Brent olaj hordónkénti ára csütörtökön 77 dollár közelében, heti összevetésben pedig mintegy 8 százalékos pluszban. Az elemzők a drágulást a kiújuló amerikai–iráni feszültségnek tulajdonítják – adta hírül a Trading Economics. A globális energiaellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmak újfent fokozódnak, ugyanakkor a mostani áremelkedés egyelőre meg sem közelíti a konfliktus korábbi szakaszaiban tapasztalt szintet.

Irán egyik legfontosabb olajexport-létesítménye is célponttá válhat

A gazdasági és pénzügyi adatszolgáltató portál cikke szerint az amerikai hadsereg két egymást követő napon hajtott végre csapásokat Irán ellen, amire Teherán válaszul nagyszabású megtorló hadjáratot helyezett kilátásba a térségben található amerikai katonai bázisok ellen.

Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy megítélése szerint a tűzszünet véget ért, és további katonai lépések lehetőségére is figyelmeztetett. Szavai szerint újabb blokád is napirendre kerülhet, valamint Irán egyik legfontosabb olajexport-létesítménye, a Kharg-szigeti terminál is célponttá válhat.

A piaci szereplők attól tartanak, hogy az amerikai–iráni átmeneti megállapodás felbomlása ismét fennakadásokat okozhat a világ olajellátásában.

Lapunk is beszámolt róla, hogy az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) július 8-án újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Az amerikai közlés szerint a művelet célja az volt, hogy tovább gyengítsék Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók és civil tengerészek elleni támadásokra.

Az amerikai erők mintegy 90 iráni katonai célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelő eszközöket,

rakéta- és drónraktárakat,

haditengerészeti célpontokat,

valamint katonai logisztikai létesítményeket az iráni partvidéken.

A csapások a július 7-én végrehajtott támadások folytatásának tekinthetők.

Donald Trump az offenzíva kapcsán úgy fogalmazott:

Nagyon keményen odacsaptunk nekik. Azt mondanám, húsz az egyhez volt az arány. Valahányszor ők támadnak minket, mi hússzoros erővel válaszolunk. Ezt tettük tegnap este is.

Szerdán a Brent ára a harcok kiújulásának hírére hordónként 80 dollárra emelkedett az ellátással kapcsolatos fokozódó aggodalmak miatt. S bár az eszkaláció éles fordulatot jelent a korábbi, bőséges kínálatra vonatkozó várakozásokhoz képest, az áremelkedés meg sem közelíti az iráni háború korábbi szakaszában tapasztalt drágulást.