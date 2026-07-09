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Hormuzi-szoros
Irán
Brent

Mit művel a Brent? – az irány nem meglepő, a mérték annál inkább: beárazták a piacok az amerikai-iráni konfliktust

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb célpontok ellen hajtott végre légicsapásokat szerda éjjel az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében, ami újfent megemelte a Brent olaj világpiaci árát. Szembe tűnő azonban, hogy az amerikai-iráni konfliktus újabb szakaszában a drágulás sokkal kisebb mértékű, mint korábban volt.
Lehoczky Milán
2026.07.09, 10:13
Frissítve: 2026.07.09, 10:25

A Brent olaj hordónkénti ára csütörtökön 77 dollár közelében, heti összevetésben pedig mintegy 8 százalékos pluszban. Az elemzők a drágulást a kiújuló amerikai–iráni feszültségnek tulajdonítják – adta hírül a Trading Economics. A globális energiaellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmak újfent fokozódnak, ugyanakkor a mostani áremelkedés egyelőre meg sem közelíti a konfliktus korábbi szakaszaiban tapasztalt szintet.

Irán egyik legfontosabb olajexport-létesítménye is célponttá válhat

A gazdasági és pénzügyi adatszolgáltató portál cikke szerint az amerikai hadsereg két egymást követő napon hajtott végre csapásokat Irán ellen, amire Teherán válaszul nagyszabású megtorló hadjáratot helyezett kilátásba a térségben található amerikai katonai bázisok ellen.

Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy megítélése szerint a tűzszünet véget ért, és további katonai lépések lehetőségére is figyelmeztetett. Szavai szerint újabb blokád is napirendre kerülhet, valamint Irán egyik legfontosabb olajexport-létesítménye, a Kharg-szigeti terminál is célponttá válhat. 

A piaci szereplők attól tartanak, hogy az amerikai–iráni átmeneti megállapodás felbomlása ismét fennakadásokat okozhat a világ olajellátásában.

Lapunk is beszámolt róla, hogy az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) július 8-án újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Az amerikai közlés szerint a művelet célja az volt, hogy tovább gyengítsék Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók és civil tengerészek elleni támadásokra. 

Az amerikai erők mintegy 90 iráni katonai célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelő eszközöket, 

  • rakéta- és drónraktárakat, 
  • haditengerészeti célpontokat, 
  • valamint katonai logisztikai létesítményeket az iráni partvidéken. 

A csapások a július 7-én végrehajtott támadások folytatásának tekinthetők.

Donald Trump az offenzíva kapcsán úgy fogalmazott: 

Nagyon keményen odacsaptunk nekik. Azt mondanám, húsz az egyhez volt az arány. Valahányszor ők támadnak minket, mi hússzoros erővel válaszolunk. Ezt tettük tegnap este is.

Szerdán a Brent ára a harcok kiújulásának hírére hordónként 80 dollárra emelkedett az ellátással kapcsolatos fokozódó aggodalmak miatt. S bár az eszkaláció éles fordulatot jelent a korábbi, bőséges kínálatra vonatkozó várakozásokhoz képest, az áremelkedés meg sem közelíti az iráni háború korábbi szakaszában tapasztalt drágulást. 

Ugyanakkor, ha a térségben újra tartóssá válnak az összecsapások, az ismét elveheti a szállítmányozók kedvét attól, hogy hajóikat a Hormuzi-szoros környékére küldjék, ami ismét drasztikusan megemelheti a kőolaj világpiaci árát.

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