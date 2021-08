Felemelte a Duna House célárát a Concorde. Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja az ingatlanos cég papírját, de az eddigi 480 forintos célár után 540 forintos árat tart indokoltnak. Alapvetően a lengyel leánycég teljesítményével és kilátásaival magyarázza a döntést a Concorde.

Elemzésük szerint a lengyel operáció nyeresége elérte az első félévben a 200 millió forintot, míg korábban egész évre 260 millió profitot vártak, az árrések is megugrottak, illetve az alkalmazottak száma is nőtt. A DunaHouse sikerrel vette át csődbe ment versenytársa alkalmazottait, ami további növekedést valószínűsít. A Concorde elemzője, Gaál Gellért szerint a fenntartható növekedést az erős irodahálózat is támogatja Lengyelországban.