Jövőre újraosztják a makaói kaszinópiacot.

Bár a lejáró engedélyekre még licitálni sem lehet, máris komoly aggodalmat keltett, hogy Lei Wai Nong, makaói gazdasági és pénzügyi államtitkár arról értesítette a szerencsejátékszervezőket, hogy 45 napos konzultációs időszakot hirdetnek az ágazat szabályozási hiányosságainak áttekintésére. Miután a pekingi szabályozó hatóságok az elmúlt időszakban rászálltak a technológiai cégekre, megregulázták a magánoktatási szektort, éppen bezárják a tengerentúli tőzsdékre vezető kiskapukat, szűkítik a bankon kívüli hitelezési piacot, korlátozták a videójátékok kereskedelmét, most sokan attól tartanak, hogy a szigorítási hullámnak a kaszinók is áldozatul esnek. Annál is inkább, mert

a játékbarlangokat már betiltották Kínában, így a polgárok tömegével zarándokoltak Makaóba, hogy ott élvezzék a játék örömeit.

Fotó: Shutterstock

Az ágazati félelmeket alátámasztja a konzultációs dokumentum is, amely pontos részletekkel nem szolgál, de az szerepel benne, hogy a kormány delegált képviselői révén, közvetlen felügyeletet gyakorolna a kaszinóüzemeltetők felett.

Kulcseleme a konzultációnak a társadalmi felelősségvállalás,

aminek van olyan olvasata, hogy a nyereség felosztásakor a „közösségi célokat” képviselő kormány is beállna a sorba, lehetőleg az elejére, beelőzve a részvényeseket. Ezenkívül a kaszinó engedélyek számának csökkentését és hosszának kurtítását vetíti előre az érv, mely szerint

a mennyiség helyett a minőségnek kell előtérbe kerülnie.

Ráadásul olyan időszakban éri a szabályozói szigor a makaói kaszinókat, amikor azok még a világjárvány hatását sem heverték ki. Tavaly februárban 88 százalékos volt a bevételvisszaesés, de még az idei első 8 hónap forgalma is 69 százalékkal maradt el a 2019-es azonos időszakétól.

A hongkongi és New York-i tőzsde is megszenvedte a makaói „konzultációt”.

A hongkongi kaszinó részvények több éves mélypontra zuhantak. De az amerikai kaszinó vállalatok részvényei is kátyúba kerültek, mert a 2019-es utolsó „békeévben” Makaóból származott a Las Vegas Sands és a Wynn Resorts bevételének 70 százaléka. Az amerikai üzemeltetők tőzsdei kapitalizációja csak a héten 4 milliárd dollárral csökkent, ennyibe került a bizonytalanságok miatti virtuális veszteségük.