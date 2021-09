Az ígéretes feltörekvő technológiai cégekbe fektető társaság még márciusban regisztrálta törzsrészvényeit a BÉT Xtend piacára, júliusban pedig egy 1,25 milliárd forintos, zárt körű tőkeemelést is végrehajtott az Oszkó Péter érdekeltségébe tartozó vállalat.

Viszonylag korai döntés volt, hogy tőzsdei jelenlétre törekszünk, 5-6 év alatt organikus utat jártunk végig ehhez, egy-két angyalbefektetővel kezdtünk, majd egyre több befektető csatlakozott hozzánk. Hasonló utat jártunk be a portfólióépítésben is, kezdetben korai fázisú ötletekbe fektettünk, ezek sikereire alapozva pedig most már növekedési, és érett fázisban is be tudunk fektetni. Kiegyensúlyozott portfóliót tudunk építeni, a technológiai céget teljes életfázisában részt kívánunk venni