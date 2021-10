Kitörő örömmel fogadta az első bitcoin-ETF (határidős tőzsdén jegyzett alap) megjelenését a kriptopiaci közösség, az ünnepi hangulatból az árfolyam is profitált, csaknem 67 ezer dollárig drágult a legnagyobb kriptodeviza szerdán.

A nagy ralinak azonban egyáltalán nincs vége, egy enyhe korrekció után csütörtökön napközben ismét 66,500 dollár fölé kúszott az árfolyam.

Fotó: Shutterstock

Az erősödésnek újfent táptalajt adhat, hogy pénteken dobják piacra a második b-tcoin ETF-et, ami szintén inkább felfelé húzhatja majd a bitcoin árfolyamát – legalábbis, ha a néhány nappal ezelőtti, első ETF megjelenése utáni reakciókat vesszük alapul.

Az idei évben sokat mozdult el a kriptopiac az elfogadottság irányába. Sok befektetési guru mellett maga a Tesla-vezér, Elon Musk is többször utalt a bitcoin elfogadottságának növelésére, de jót tehet a kriptoeszközök megítélésének az is, hogy a jegybanki vezetők is egyre kevésbé akarják tiltani a sokszor digitális aranyként emlegetett eszközt, sőt valamiféle szabályozás megalkotását is kilátásba helyezték. Ezen persze sok múlhat, ugyanis kriptopiaci szakértők szerint bármilyen megregulázás esetén elkerülhetetlen, hogy az őskriptohívők egy része elforduljon addig kedvelt eszközétől, ugyanakkor az elfogadottság növekedésével sok befektető fordulhat a bitcoin felé, összességében tehát nőhet a kriptopiacon üzletelők tábora, ami újabb lendületet adhat a kurzusnak hosszabb távon.

Mint minden alkalommal, amikor dinamikus emelkedésbe kerül a legnagyobb kriptodeviza árfolyama, most is elindultak a találgatások arról, hogy meddig maradnak túlsúlyban a bikák a kriptoeszközpiacán.

Sokan már most is 100 ezer dolláros bitcoint vizionálnak. Kulcskérdés azonban, hogy az árfolyam tartósan meg tud-e maradni 65 ezer dollár felett, akkor ugyanis megnyílik az út a további emelkedés előtt.

Historikusan kedvező szokott lenni az utolsó negyedév a bitcoin piacán, akár újabb rekordok is jöhetnek – hangsúlyozta a CNBC-nek Jesse Proudman, a Makara tanácsadó cég vezérigazgatója.

Pénteken indul tehát el a Valkyrie Bitcoin Strategy alap a NASDAQ-on. A várakozás nagy, megfigyelők szerint jó esély van arra, hogy a legújabb eszköz kövesse a ProShares Bitcoin Strategy ETF menetelését, amely első kereskedési napján 5 százalékot erősödött, és eddig több mint 1,1 milliárd dollár vagyont halmozott fel, csaknem egymilliárdos forgalommal.

A nagy emelkedés szokásosan hat az alt-coinokra is. Az ethereum 4290 dollár fölé erősödött, míg a litecoint 210 dolláron jegyzik.