Nagyot durranthat a Richter Gedeon

További akvizíciók is terítéken vannak, a 2021-es osztalékfizetés pedig ismét az adózott nyereség 25–40 százalékos sávjában maradhat, ami ismét jelentős osztalékkal kecsegteti a részvényeseket.

A Richter egyik legizgalmasabb területéről, az originális gyógyszerfejlesztésről ugyan alig hallunk valamit, pedig hatalmas potenciált rejthet magában – persze nagy kockázat mellett.

Fotó: Kallus György / VG

Akár egy újabb, cariprazine-hoz hasonló molekulát is felfedezhet a cég, amelynek jelenleg nyolc készítménye van kísérleti fázisban, egyikük pedig már a 2. fázisú vizsgálatoknál tart.

Ha mindez nem lenne elég, október végén érkezett egy kitűnő hír a tengerentúlról:

egyre nagyobb az esélye, hogy a major depressziós engedélybővítési kérelmet megkaphatja a Vraylar az Egyesült Államokban.

Ez óriási potenciált jelentene a Richternek, közel akkorát, mint a jelenleg elfogadott három indikáció. Az időzítést tekintve a Richter amerikai partnere, az AbbVie által benyújtott kérelmet már akár 2022 vége felé jóvá is hagyhatja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA), és optimista esetben 2023-ban el is indulhat az értékesítés az új terápiás területen. A csúcsbevétel 3–4 milliárd dollárt érhet el 2029-re, amikor is le fog járni a cariprazine szabadalma.

Fotó: VG

A bejelentéssel jelentős mértékű kockázat árazódhatott ki a részvényből, a piac nagyságrendileg eddig 50 százalék esélyt adott a sikeres indikációbővítésre, most ez a valószínűség emelkedhetett, melynek teljes értéke – ha az FDA jóváhagyná az indikációbővítést – 3000 forintot is érhetne részvényenként.

A heti grafikonon 9100 forintnál van az idén február óta formálódó fordított fej és vállak alakzat nyakvonala, áttörése esetén az alakzati célárfolyam 10 350 forintra mutat.

A 8800 forintos rövid távú ellenállás áttörése esetén lenne érdemes beszállni, a stop szintet pedig 8460-ra lenne célszerű elhelyezni. Ezzel egy igen kedvező hozam-kockázat arányú befektetésre tehetnénk szert.