Az Európában irányadó gáztőzsdén, a holland TTF-n kedden délelőtt 160,5 euróra ugrott a gáz megawattóránkénti ára, ami alig marad el az október 6-i rekordtól, a 162,13 eurótól. A januári határidős jegyzésben 7,8 százalékkal, 158,3 euróra nőtt az ár a hírre, hogy megváltozott a gázáramlás iránya a Lengyelországon és Fehéroroszországon keresztül Németország felé áthaladó Jamal vezetéken.

Fotó: Bloomberg

A kétezer kilométer hosszú vezetéken szombaton kezdett csökkenni az érkező orosz gáz mennyisége, kedden pedig már az üzemeltető Gascade jelentése szerint óránként több mint 1,25 millió kilowattórányi gáz haladt kelet felé. A szállítás iránya a Jamalon attól függ, hogy melyik irányú gáztovábbításra van nagyobb megrendelés. Katja Yafimava, az Oxford Institute for Energy Studies vezető kutatója szerint az irány megfordítását így valószínűleg az magyarázza, hogy az ünnepi időszak miatt a német vásárlók a korábbinál kevesebb gázra tartanak igényt. Viszont az orosz szállító, a Gazprom alacsony németországi tartalékai arra kényszerítik majd Európát, hogy nagy mennyiségben használjon fel gázt a saját, egyébként is alacsony szinten megtöltött tárolóiból. Ez azért jelent problémát, mert a kontinensen hidegre fordult az idő ezen a héten, beköszöntöttek a mínuszok, megnő tehát a fogyasztás, a különbséget pedig a megújuló energiaforrásokból nem tudják biztosítani. Németországban például az elmúlt öt hétben most termelik a legkevesebb energiát a szélerőművek.

A Bloomberg által megkérdezett elemzők szerint a fűtési szezon végére annyira alacsonyak lesznek az európai gáztartalékok, hogy válságos helyzet akár még a jövő télen is tarthat. Az Oroszország és Ukrajna közötti feszültségek is aggasztják a piacokat, mivel attól tartanak, hogy a jövő év elején akár az orosz invázió is megindulhat. A Gazprom az utóbbi hónapokban a korábbinál kevesebb gázt szállít Európába, sokak szerint azért, hogy kikényszerítse az Észak Áramlat-2 engedélyezését. A korlátozott ellátás miatt Európa a tartalékok felhasználása mellett arra is rákényszerült, hogy több szenet égessen, holott ez a legszennyezőbb fosszilis energiaforrás.