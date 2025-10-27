India és Kína egyszerre fordított hátat Oroszországnak, Putyin ezt nem fogja kibírni: egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs

A miniszter a CBS televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy orosz kőolajat feldolgozó kínai finomítók is leálltak már. Kifejtette, hogy az orosz kőolajbevételek csökkenése a „tárgyalóasztal mellé ülteti” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.

Putyin: vajon hogyan reagál az olajvásárlások leállítására? / Fotó: AFP

Scott Bessent arra reagált, hogy Kirill Dimitrijev, az orosz elnök Egyesült Államokban tárgyaló különmegbízottja amerikai médiumoknak adott interjúkban azt állította, hogy az Egyesült Államok által a héten bevezetett szankciók nem érik el hatásukat, és azokat az orosz gazdaság nem fogja megérezni.

Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval.

Az amerikai kormánytag állítása szerint az orosz olajbevételek éves összevetésben 20 százalékkal csökkentek és az újabb intézkedések további 20-30 százalékkal csökkentik azokat.

„Az olaj finanszírozza az orosz háborús gépezetet, és azt hiszem, komoly kiesést tudunk okozni az eladásból származó profitban” – fogalmazott Scott Bessent.

Kirill Dimitrijev, az orosz elnök kereskedelemért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja pénteken a FoxNews és a CNN amerikai hírtelevízióknak adott interjúban kijelentette, hogy a szankciók által kifejtett nyomásgyakorlás nem éri el a kívánt hatást Vlagyimir Putyin orosz elnöknél. Egyben kifejtette, hogy

az orosz kőolajra vonatkozó szankciók emelik a termék világpiaci árát, ami azt jelenti, hogy mennyiségben ugyan csökken az eladott orosz kőolaj mennyisége, a bevétel viszont nem esik vissza,

és megjegyezte, hogy az emelkedő világpiaci árak miatt az amerikaiaknak is többet kell fizetniük a benzinért.

Az orosz diplomata a hétvégén magas rangú amerikai kormányzati tisztségviselőkkel – köztük Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal – tárgyalt az Egyesült Államokban többek között az ukrajnai háború lezárásához vezető folyamat további lépéseiről.

Nem lett káosz a szankciók miatt

Az olaj ára minimálisan változott pénteken, így magasabban zárja majd a hetet, mert bár a piac nem esett pánikba a két legnagyobb orosz olajvállalatra kivetett amerikai szankciók miatt, az ellátás iránti aggodalmak nem oszlottak el teljesen. Vlagyimir Putyin elnök szerint az intézkedés nem lesz erős hatással az orosz gazdaságra, és elemzők szerint is az a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz a következő lépés.

A Reuters tudósítása szerint a Brent és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) is 0,6 százalékos eséssel kezdte a napot a határidős kereskedésben, majd minimálisan emelkedett: előbbi hordónként 66,11, utóbbi 61,95 dolláron állt délelőtt. Csütörtöki 5 százalékos emelkedést okoztak a Rosznyefty és a Lukoil elleni amerikai szankciók.

A nyers olaj ára stabilizálódik, némi profitrealizálás tapasztalható, ami arra utal, hogy a piac nem esik pánikba az orosz ellátás miatt

– mondta a brit hírügynökségnek Vandana Hari, a Vanda Insights olajpiaci elemző cég alapítója.