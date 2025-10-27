Kegyetlen csapást mért Magyar az oroszokra: rájuk robbantotta az egyik legnagyobb víztározójukat – a drónparancsnok a Facebookon kürtölte világgá. Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka megerősítette, hogy sikeres csapást mértek a belgorodi víztározó gátjára. Az ukrán parancsnok szerint a támadás következtében a vízszint már 100 centiméterrel csökkent – írja a Kárpáthír.

Belgorod városában is komoly harcok dúlnak / Fotó: AFP

A parancsnok – akinek nevét korábban hamis adománygyűjtéshez is felhasználták, hozzátette, hogy a csapást a Pilóta Nélküli Rendszerek Erői 1. Különálló Központjának „Madarai” hajtották végre . Október 25-én Vjacseszlav Gladkov, az Oroszországi Föderáció belgorodi területének kormányzója jelentette be, hogy ukrán drónok csapást mértek a belgorodi víztározó gátjára.

A kormányzó akkor arra figyelmeztetett, hogy

a gát megsemmisülése esetén fennáll a veszélye a Sziverszkij Donyec folyó árterének elöntésére Harkiv megye területén, valamint több oroszországi település – köztük Sebekino város, Novaja Tavolzsanka és Bezljugovka falvak – elárasztására, ahol mintegy ezer ember él.

Október 26-án jelentések szerint a belgorodi víztározó vízszintje körülbelül egy méterrel csökkent a csapás után. Ennek következtében az észak-harkivi Vovcsanszkban harcoló orosz csapatok állítólag el lettek vágva a fő erőiktől.

A belgorodi víztározó a sebekinói és belgorodi járásokban, a Sziverszkij Donyec folyón található. 1985-ben épült Belgorod ipari csomópontjának vízellátására és a vízminőség javítására. Teljes kapacitása 76 millió köbméter, vízfelületének területe 23 négyzetkilométer.