Orbán Viktor elárulta, miért találkozik ma XIV. Leo pápával és Melonival: Magyarország háborúellenes koalíciót szervez
„A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-Keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz-ukrán háborúig. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk” – írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő szerint ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Szerinte azok olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon: ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok.
„Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral. Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz-ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk. Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Hivatalos: Orbán Viktor és Semjén Zsolt is tárgyal a pápával
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – jelentette be vasárnap a miniszterelnöki kommunikációs főosztály.
A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.
XIV. Leó megválasztása óta a magyar miniszterelnök most először találkozik a katolikus egyház új fejével, akivel várhatóan, hasonlóan a korábbi audienciákhoz, az orosz-ukrán háborúról, a békefolyamatról és a keresztény értékekről tárgyalnak majd.
Ez várható Orbán és Meloni találkozójától
Orbán Viktor a vatikáni látogatás után délután Giorgia Meloni olasz kormányfővel is találkozik. A kétoldalú tárgyaláson nagy valószínűséggel szó esik majd Ukrajna helyzetéről és a békekötések segítéséről, valamint az orosz olajra kivetett szankciókról – írta a Magyar Nemzet . Hasonlót feltéleznek az olasz lapok is: az Il Sole 24 Ore olasz lap alapján szerint Meloni egyfajta összekötő szerepet tölt be Orbán Viktor és az Európai Unió között.
Mindkét konzervatív vezető egyetért abban, hogy nem szabad változásokat bevezetni az egyhangú szavazást illetően az Európai Tanácsban, különösen nem a külpolitikai és biztonságpolitikai kérdésekben, melyhez az oroszországi szankciók is tartoznak. Az olasz lapok abban bíznak Meloni közelebb tudja hozni a magyar kormányfőt az uniós döntésekhez, így az Európai Unió egységesebben tud majd fellépni a külpolitikai kérdésekben.