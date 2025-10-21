Bezzegország? – Románia földjeinek nagy része már külföldi kézben van

„Románia lekörözte Magyarországot” – olvashattuk korábban egyes sajtóorgánumokban, mostanra azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a román gazdaság súlyos nehézségekkel küzd és költségvetési megszorításokra kényszerül. Az ország gazdaságában fontos szerepe van a mezőgazdaságnak, hiszen Európa egyik legnagyobb földterületével rendelkezik, az EU legnagyobb búza- és kukoricaexportőre, ráadásul az agrárium jóval több embert foglalkoztat, mint bárhol Európában. Mégis miért szorul akkor importra egy ekkora ország?

Amit mindenképp ki kell emelni Románia kapcsán, az a juhágazat és a méhészet / Fotó: AFP

Románia: óriási földterület, de rendkívül elaprózódott a birtokszerkezet

Románia Európa hatodik legnagyobb termőterületével rendelkezik, és a világ egyik legnagyobb búza- és kukoricatermelője. A birtokszerkezet viszont rendkívül elaprózódott, hiszen az átlagos birtokméret alig haladja meg a négy hektárt (Magyarországon ez 30 hektár, Franciaországban pedig 70 hektár). Nem is csoda, hogy közel 3 millió kisgazdaság működik a keleti szomszédunkban, ezzel pedig a teljes európai gazdatársadalom harmadát (!) adják. Összehasonlításképpen: hazánkban (ahogy Németországban is) 200 ezer termelő dolgozik az agráriumban, de a franciáké sem haladja meg a 450 ezres létszámot. Rendkívül nagyok azonban a szélsőségek, hiszen Romániában működik az egyik legnagyobb területtel rendelkező gazdasága, amely ráadásul arab kézben van. A romániai gazdaságok tehát vagy túl kicsik, vagy nagyon nagyok, míg a közepes méretű szegmens szinte teljes egészében hiányzik.

A legnagyobb búzaexportőrök / Forrás: Tradelmex

Európa legnagyobb búzaexportőre

Románia az EU legnagyobb búza-, árpa- és kukoricaexportőre, még úgy is, hogy az aszály miatt a kukoricatermése idén harmadával csökkent. Fő exportpiaca Egyiptom, ahová a Fekete-tenger partján fekvő Konstanca kikötőjén keresztül szállítja ki gabonáját. Hazánkhoz hasonlóan azonban nehézséget okoz az évek óta tartó aszály , Románia területének egyharmada ugyanis nagy az elsivatagosodás veszélye. Nem véletlen, hogy kiemelt cél az öntözött területek bővítése, azonban uniós oldalról ehhez kevés segítséget kapnak, az újjáépítési alapból ugyanis (hazánkhoz hasonlóan) nem fordíthattak forrásokat a vízgazdálkodási fejlesztésekre, pedig ennek kedvező környezeti hatásai lehettek volna a vizes élőhelyekre is. Amit mindenképp ki kell emelni Románia kapcsán, az a juhágazat és a méhészet. Az Európai Unió bárányhúsfogyasztásának ötödét látja el ugyanis önmagában, ami a hazai igény 500 százaléka. Románia jelentős méztermelő ország is, jelenleg Spanyolország után a második helyen áll Európában a méhcsaládok számát tekintve (a méztermelésben Magyarország is nagyhatalom, Európa ötödik legnagyobb mennyiségével).