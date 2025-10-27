Fizikai dolgozók órabére Magyarországon: itt lehet most a legtöbbet keresni, ezek a pontos összegek – nagyobbat nőtt a kétkezi munkások fizetése, mint a kisfőnököké

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2260 forint volt idén a harmadik negyedévben, ami 8,1 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában mért 2091 forinthoz képest – közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary.

Bérek: kilőtt a munkások fizetése / Fotó: PeopleImages / Shutterstock (képünk illusztráció)

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem hétezer munkavállaló béradatait dolgozta fel. A földrajzi területek szerint lebontott statisztikák alapján jelenleg három olyan régió van az országban, ahol az átlagos órabér 1950 és 2000 forint között mozog: Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl. A többi régióban jellemzően 2200–2300 forint között alakul ez az érték. Kivételt jelent a

Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország, amely minden eddiginél jobban kiugrik a hazai mezőnyből: itt az átlagos bruttó órabérek közelítik a 3100 forintos szintet.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, már fél éve gyakorlatilag azonos szinten áll a kékgalléros átlagórabér, ami azt mutatja, hogy az előző évekhez képest idén eddig kevesebb foglalkoztató hajtott végre évközi béremelést. Ugyanakkor éves szinten továbbra is 8 százalék feletti a bérnövekedés üteme, ami a jelenlegi inflációs környezetben 3-4 százalékos reálbér-növekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben.

Több intézkedés is segíti a bevételek növekedését

Bár a korábbi, két számjegyű béremeléshez szokott munkavállalók jelentős része a mostaninál intenzívebb emelkedést várna el, erre csak a későbbiekben látszik reális lehetőség. Egyes csoportok nettó munkabére ennek ellenére a kedvező adóváltozások miatt az átlag felett növekedhet: júliustól emelkedett a családi adókedvezmény mértéke, a negyedik negyedévtől pedig a három-, majd jövőre fokozatosan a kétgyermekes anyák szja-mentessége is felfelé korrigálja majd a fizetések nettó összegét – tette hozzá a szakember.

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.