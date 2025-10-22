Túl vagyunk az Otthon Start csúcspontján? – mostantól aki kapja, marja

Az Otthon Start nem a hitelkérelmek befogadásával indult: már a kondíciók finomhangolása közben, a nyár kellős közepén sorban álltak az érdeklődők. A 10 százalékos önerő és a 3 százalékos kamat nem csak a „fiatal” kategóriát mozgatta meg: kiderült, hogy középkorúak és családok is beleférhetnek, így a kereslet egyszerre, széles bázison ugrott meg. Az első hetekben sokan túlfizettek, az eladók pedig reflexből árat emeltek, néha irracionálisan, akkor is, ha ezzel az adott lakás kiesett az 1,5 milliós négyzetméterár-korlát alól. Az eredmény ma: nincs áresés, nincs újabb nagy ugrás sem, a piac egy feszes, de kiszámítható árszinten állt be.



A piac kétpólusú. A használt lakásoknál minden gyors: megfelelő hitelképességgel egy-két hónap alatt lezárható egy ügylet. Az új építésű lakásoknál viszont maratoni távval kell számolni: tervezéstől kulcsátadásig körülbelül két-három évvel, vagyis a most rajtoló fejlesztések gyümölcse majd csak később érkezik. A beruházók már így is a támogatott vevőkre céloznak, fél-egy éven belül új projekthullám indulhat, ami később enyhíti a kínálati feszültséget. Helyrajzilag nem nagy a meglepetés: Budapest mellett Debrecen, Szeged, Győr, Kecskemét számítanak húzóterületnek; ahol gyenge a munkaerőpiac, ott a hitel önmagában nem teremt vásárlót.

Az Otthon Starttal csak a felkészültek járnak jól

A vevői stratégia ma inkább technika, mint szerencse: előbb hitelképesség-vizsgálat, majd előzetes bírálat a kiszemelt ingatlanra, és csak ezután foglaló. Így nem bukik el pénz, és marad tér az alkura is. Közben érdemes a havi számlákkal is számolni: az energiaválság óta a hőszigetelés, korszerű fűtés és jó nyílászáró nem extrák, hanem kötelező biztosítékok, különösen, ha a rezsitámogatások egyszer átalakulnak. És kik járnak a legjobban? A program elsődlegesen a saját otthon felé induló háztartásokat célozza, de ,,mellékhatásként” a befektetők is megjelentek, ami jelentős hatással van az albérletpiacra. Nő a kínálat, enyhül a bérleti díjakra nehezedő nyomás, így az albérletben maradóknak is várhatóan könnyebb lesz.