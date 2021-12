Duna House közreadja havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB) és jelzáloghitel előrejelzését, amely szerint 2021 novemberében, országosan 11 022 ingatlan-adásvétel bonyolódott, valamint 115 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott.

A Duna House becslése szerint 11 022 darab ingatlantranzakció realizálódott novemberben, amely azt mutatja, hogy év végére normál szintre zárt vissza a piac. A 2021-es adat a tavalyinál 3 százalékkal gyengébb, de a 2019-es adatnál 3,9 százalékkal aktívabb adásvételi aktivitást mutat.

Fotó: Vémi Zoltán/VG

Az idei második félévben a hazai ingatlanforgalom átlagosan 11 ezer darab körüli adásvételi szintre állt be, amelyhez a novemberi aktivitás is igazodott. Ez az adat a hagyományosan gyengülő év végi hónapokhoz hasonlítva erősnek mondható. A Duna House szakemberei szerint idén decemberben is megközelítheti, vagy átlépheti az adásvételek száma a 10 ezres határt. Az éves összesítésben az első 11 hónap alapján 15 százalékos pluszban áll a hazai ingatlanpiac 2020-hoz viszonyítva.

A hitelpiacon az ingatlanhoz képest jelentősebb emelkedés figyelhető meg a Duna House Pénzügyek adatai alapján. A jelzáloghitelek piacán a hitelközvetítő által becsült 115 milliárd forint az előző évhez képest 37 százalékkal magasabb, és az idei október piaci volumenénél is 7 százalékkal erősebb. Idén eddig közel 1 200 milliárd forint jelzáloghitel realizálódott Magyarországon az MNB tényadatai és a Duna House utolsó két havi becslése alapján.