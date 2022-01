Az Accenture nevű amerikai vállalat austini telephelyén dolgozó Facebook-moderátorok komoly bérkatasztrófával néznek szembe, és sokan a fizetésük elmaradása miatt is panaszkodnak. A telephelyen dolgozó alkalmazottak moderálási-, ügyfélszolgálati- és számos egyéb feladatot látnak el a Facebook valamint a WhatsApp számára, és már munkabeszüntetéssel is fenyegetőznek, amennyiben nem fordul jobbra a helyzetük – írta a The Verge.

A problémák január 4-én fordultak komolyra, amikor több dolgozó hibákra lett figyelmes a fizetett szabadidőt nyomon követő rendszerben. Az elírást akkor a közelmúltbeli bérszámfejtő-váltásnak tudták be. A helyzet azonban csak rosszabb lett, mivel a január 6-i fizetési csekkek nem érkeztek meg. A belső fizetési rendszerek sok csekket nullázva mutattak ki, és az alkalmazottaknak fogalmuk sem volt arról, hogy mikor kapják meg a pénzüket.

A Facebook és az Accenture vezetőségének címzett, egy belső üzenőfalon is közzétett nyílt levelükben

a dolgozók egy csoportja ígéretet tett arra, hogy beszüntetik a munkavégzést, amíg a fizetések teljes egészében meg nem érkeznek.

Fotó: Shutterstock

A munkabeszüntetés a tervek szerint január 7-én kezdődött volna. A nyílt levél közzététele után több, egyösszegű kifizetést is küldtek az érintett dolgozóknak. Az Accenture szerint a cég nem tapasztalt összehangolt, szervezett sztrájkot a telephelyén. Azonban a hírek szerint az Accenture egyik ügyvezető igazgatója a dolgozókkal folytatott szombati telefonbeszélgetésen azt mondta, hogy nem tudja, mikor oldódik meg a probléma, de a vállalat fedezi a késedelem miatt felmerülő késedelmi díjakat vagy folyószámlahitel-költségeket.

Azonban hétfőn este az austini telephelyen dolgozó egyik moderátor a The Vergenek úgy nyilatkozott, hogy több mint 50 kollégája még mindig nem kapta meg a fizetését.

Sok embert ismerek, aki elmaradt a számlákkal, a közüzemi díjakkal, az élelmiszerrel és a lakbérrel. Ha egy olyan városban, mint Austin, csupán 16 dollárt keresel óránként, akkor egy fizetési csekk hiánya olyan, mintha az egyik lábadat veszítenéd el

– írta le a helyzetet a dolgozó.

A problémát csak tetézte, hogy a túlórapénzek is elmaradtak, ami váratlan nehézség volt sokaknak az ünnepek alatt felmerült kiadások miatt.

A Meta (a Facebook, az Instagram és a Whatsapp anyavállalata) sokszor szervezi ki alvállalkozóknak a moderálási munkákat és egyéb személyzeti szolgáltatásokat olyan cégeknek. Az ilyen megállapodás a legtöbb esetben a munkavállalók helyzetének javulását eredményezte. Azonban a The Verge már 2019-ben is problémákat tárt fel az Accenture kapcsán, amikor az austini telephelyen készült YouTube-videókat hozott nyilvánosságra, melyek szerint a vezetők gyakran arra kényszerítették a dolgozókat, hogy a szünetekben dolgozzanak, és lemondjanak a szabadságról.