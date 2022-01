Több mint másfél éves csúcsára erősödött a dollár az euróval szemben, amihez a héten az első nagyobb lökést a Federal Reserve (Fed) szerdai kamatdöntő ülése adta. Az ülést követően a döntéshozók megerősítették, hogy a 7 százalékosra emelkedő inflációra tekintettel a Fed hamarosan megkezdi az irányadó kamatsáv megemelését, azt azonban nem pontosították, mit is értenek azon, hogy hamarosan. Ugyanakkor Jerome Powell, a Fed elnöke szerint az infláció még magasabbra emelkedhet, és fennáll a veszélye, hogy nem fog egyhamar a járvány előtti szintre csökkenni. Ebből viszont annak növekvő esélyét olvasta ki a piac, hogy az idén gyakoribb és nagyobb – az ülés előtt várt néggyel szemben akár öt – kamatemelésre is sor kerülhet márciusi kezdettel, vagy legalábbis orrnehéz lesz a folyamat.

Fotó: Shutterstock

Mindez már szerdán héthavi csúcsra erősítette a dollár árfolyamát, azonban

a dollárerősödés csütörtökön is folytatódott, miután az amerikai foglalkoztatási és a gazdasági növekedési adatok is alátámasztották az erőteljesebb kamatemelésre vonatkozó várakozásokat.

Az első alkalommal munkanélküli-segélyért folyamodók száma 30 ezerrel, 260 ezerre csökkent a január 22-én véget ért héten, ezzel párhuzamosan a várakozásoknál nagyobbat nőtt a gazdaság a negyedik negyedévben, így az ország 2021-ben az elmúlt közel négy évtized legjobb teljesítményét érte el. A GDP éves szinten 6,9 százalékkal nőtt a tavalyi utolsó negyedévben, a gazdaság így a 2021-es év egészében 5,7 százalékkal bővült, ami 1984 óta a leggyorsabb növekedés, ledolgozva a 2020-ban elszenvedett 3,4 százalékos zsugorodást, ami viszont 74 éve a legnagyobb visszaesés volt.

A dollár péntek délre a 2020. május végi, 1,1132 szintekig erősödött az euróval szemben, amit a vártnál rosszabb német GDP-adat is tovább fokozhat. Európa legnagyobb gazdasága a tavalyi utolsó negyedévben 0,7 százalékkal zsugorodott a harmadik negyedévvel összevetve, míg a piac csupán 0,3-es csökkenést várt. Az előzetes adatok szerint a magánfogyasztás jelentősen visszaesett, és az építőipar is zsugorodott, miközben a kormányzati kiadások nőttek. A német gazdaság a 2021-es teljes évet tekintve így 2,8 százalékkal nőtt. A német kormány ennek fényében a 2022-re vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését 3,6 százalékra csökkentette. Robert Habeck gazdasági miniszter pénteken azt is elmondta, hogy 2023-ban 2,3 százalékosra lassulhat a bővülés.

Fotó: Shutterstock

Ahogy az lenni szokott, a dollár erősödése csökkentette a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök iránti étvágyat. A közép-európai devizák csütörtökön visszanyertek némi veszteséget a szerdai zuhanás után, péntekre azonban ismét gyengülni kezdtek. A forint a szerdai Fed-bejelentés előtti 318,9-ről csütörtök reggelre 322,52-ig gyengült, majd délutánra 319,4-ig erősödött vissza, hogy péntek délre ismét a 322,4 szinteket ostromolja a dollárral szemben. Az euró ellenében 359,23 volt a forint árfolyama 13:00 körül, a péntek reggeli 356 után. Hasonló utat járt be a złoty és a cseh korona is.