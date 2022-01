A Mol megállapodást írt alá a Norm Benzinkút Kft.-vel 79 magyarországi töltőállomás megvásárlásáról – jelentette be szerda délelőtt az olajtársaság a tőzsde honlapján.

Fotó: Kallus György / VG

A megállapodás egy 2021 márciusában lebonyolított akvizíció folytatása, amelynek során a Slovnaft, a Mol-csoport szlovák leányvállalata vásárolta meg a Normbenz Slovakia s.r.o. 100 százalékos tulajdonrészét és 16 Lukoil márkanév alatt működő szlovákiai töltőállomást.

„Ez az akvizíció több szempontból is fontos számunkra. Egyrészt lehetőséget teremt arra, hogy több országban is optimalizáljuk az operációnkat, másrészt tovább erősíti regionális pozícióinkat és támogatja hosszútávú vállalati stratégiánk végrehajtását is, amelyben kiemelt szerepet szánunk a Fogyasztói Szolgáltatások üzletágnak” – mondta Ratatics Péter, a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

A Mol jelenleg mintegy 468 benzinkutat üzemeltet az országban, teljes, csoportszintű hálózata pedig már több mint 2000 egységből áll.