A nemzetközi befektetői hangulat meglehetősen negatív volt az elmúlt időszakban, melyet egyrészt az amerikai jegybank közelgő monetáris szigorítása, másrészt az orosz–ukrán konfliktus okozott, utóbbi elsősorban az OTP-t és a Richtert érinti. Mindkét tényező tartósan fennállhat, így nem igazán számíthatunk arra, hogy hirtelen megnyugodnának a részvénypiacok.

A BUX index napok óta az 51 ezer és az 53 ezer pontos szintek között liftezik, a fontosabb részvényindexeket azonban még így is sikerült felülteljesíteni.

Pénteken végül 0,05 százalékos mínuszban, 52838 ponton zárt – közölte az Equilor senior elemzője, Varga Zoltán.

Fotó: BÉT

Az OTP árfolyama megérintette a 200 napos mozgóátlagot, majd onnan éles pozitív korrekció indult. Az indikátorok inkább lefelé mutatnak, egy esetleges újabb pozitív korrekció legkésőbb a 18 300 forintos szintnél véget érhet, ahol egy november eleje óta tartó csökkenő trendvonal húzódik. A volatilitás a következő napokban is rendkívül magas maradhat, jelenleg az orosz-ukrán konfliktus jelenti a legnagyobb kockázatot. A bankpapír 0,7 százalékos pluszban, 17 980 forinton zárta a hetet.

A Richter árfolyamát is megviselte az Ukrajna körül kialakult feszültség, mivel továbbra is jelentősnek mondható az exportkitettség a keleti országokba. A jegyzés egészen a 8 150 forintos szintig esett, ahol a korábbi emelkedő hullámra mért 76,4 százalékos Fibo-szint, és egy szabályos csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala húzódik. Onnan indult egy bátortalan korrekció, jelenleg 8 380 forintnál húzódik az első rövid távú ellenállás, melynek áttörése esetén a 200 napos mozgóátlag lehet visszatesztelhető 8 500 forint alatt. A gyógyszerrészvény 0,6 százalékos esés után 8255 forinton fejezte be a kereskedést pénteken.

A Mol rendkívül jól tartotta magát az elmúlt hetekben is, lényegében oldalazással töltötte a negatív hangulatot, majd kirobbant a sávból. Jelenleg azonban már a túlvettség enyhe jelei látszódnak, 2 660 forintnál húzódik egy meghatározó támasz, a tavaly év vége óta tartó, meredek emelkedő trendvonal. Amennyiben letörésre kerül, lendületes negatív korrekció indulhat. Az olajpapír pénteken veszített értékéből, 0,8 százalékos csökkenésben 2728 forinton zárta a hét utolsó kereskedési napját.

A Magyar Telekom hosszabb távú sorsa hamarosan eldőlhet a technikai kép alapján, a korábbi kitörési kísérlet végül behalt, a jegyzés visszatért a 200 napos mozgóátlag alá, mely 422 forintnál képez rövid távú ellenállást. Alul a december óta tartó emelkedő trendvonal jelent meghatározó támaszt 419 forintnál. Valamelyik szint törni fog napokon belül, erre utalnak az összeszűkült Bollinger-szalagok is. Az Mtel pénteken 0,6 százalékos erősödés után, 421 forintot ért záráskor.