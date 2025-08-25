Figyelem: a Telekom nagy leállást jelentett be – napokig szünetelhet az internet- és a telefonszolgáltatás több magyar városban is

A Telekom nagy leállást jelentett be: technikai karbantartás és fejlesztés miatt augusztus 25–27. között több településen és budapesti kerületben időszakos szolgáltatáskiesésekre kell számítani. Az érintett időpontokban a televízió, az internet és a telefon sem lesz elérhető.

A Telekom nagy leállást jelentett be: napokig szünetelhet az internet és a telefon több magyar városban is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szolgáltató a honlapján részletes listát tett közzé, amelyből kiderül, mikor és hol várhatók a leállások. A nagyobb városok közül például Pécs, Szombathely, Debrecen, Székesfehérvár és Győr is érintett lesz, de több kisebb településen és fővárosi kerületben is fennakadások lehetnek. Mint például:

Augusztus 25-én Székesfehérvár egyes részein éjjel 23:00 és hajnali 5:00 között szünetel a szolgáltatás.

éjjel 23:00 és hajnali 5:00 között szünetel a szolgáltatás. Ugyanezen a napon Szombathelyen két napon át , rövidebb, körülbelül félórás kiesés várható.

, rövidebb, körülbelül félórás kiesés várható. Budapesten több kerületben is lesznek leállások: a II. és a XV. kerületben augusztus 25-én, majd a III., XVII. és XX. kerületben augusztus 26-án.

augusztus 25-én, majd a III., XVII. és XX. kerületben augusztus 26-án. Debrecenben és környékén augusztus 26-án, éjféltől reggel 6 óráig szünetelhet a szolgáltatás.

augusztus 26-án, éjféltől reggel 6 óráig szünetelhet a szolgáltatás. A Balaton-felvidéki települések, köztük Zánka, Balatonakali és Köveskál augusztus 26-ról 27-re virradó éjszaka lesznek érintettek.

A Telekom közleménye szerint a leállások többsége rövid ideig tart, de bizonyos helyeken – például Budapesten vagy Pécs környékén – akár többórás kiesés is előfordulhat. A cég arra kéri ügyfeleit, hogy a megadott időpontokban készüljenek fel az esetleges fennakadásokra, és ha lehet, előre intézzék azokat az ügyeket, amelyekhez internet- vagy telefonkapcsolat szükséges.

Hasonló leállás volt tapasztalható augusztus elején is. Akkor is karbantartás és hálózatfejlesztés miatt állt le a szolgáltatás.