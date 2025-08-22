Deviza
EUR/HUF394.32 -0.51% USD/HUF336.25 -1.48% GBP/HUF454.96 -0.64% CHF/HUF419.99 -0.46% PLN/HUF92.76 -0.41% RON/HUF78.03 -0.5% CZK/HUF16.09 -0.24% EUR/HUF394.32 -0.51% USD/HUF336.25 -1.48% GBP/HUF454.96 -0.64% CHF/HUF419.99 -0.46% PLN/HUF92.76 -0.41% RON/HUF78.03 -0.5% CZK/HUF16.09 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,825.49 -0.25% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,966 -1.42% OTP30,800 +0.29% RICHTER10,720 -0.28% OPUS583 +0.34% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,260 +1.14% BUMIX9,223.96 +0.06% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,188.07 -2.71% BUX105,825.49 -0.25% MTELEKOM1,964 -0.81% MOL2,966 -1.42% OTP30,800 +0.29% RICHTER10,720 -0.28% OPUS583 +0.34% ANY7,920 +0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,260 +1.14% BUMIX9,223.96 +0.06% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,188.07 -2.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ÜZLETRE HANGOLUNK
Arbitrázs
befektetés
részvény
Arbitrázs
kamatpálya
SPB Befektetési Zrt.
Wizz Air

Ez a két részvény lehet az ősz sztárja - nem a bejáratott nevek közt kell keresgélni

Elfogyott a lendület az amerikai részvénypiacon Powell Jackson Hole-i beszéde előtt, a piac minden idegszálával a Fed kamatpályájával kapcsolatos híreket figyeli. Miért lehet ebben a környezetben jó vétel a Wizz Air, vagy éppen az Intel, mi lesz a dollárral, és miért érdemes immáron indexek helyett egyedi részvényekben gondolkozniuk a befektetőknek?
A podcast vendége: Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese, és Kosovics László, az SPB portfóliókezelési üzletágvezetője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.08.22, 15:02

Egyértelműen és azonnal óvatosságba csapott át az a befektetői optimizmus, amely a múlt heti Trump–Putyin-találkozó előtt még csúcsról csúcsra hajtotta az amerikai részvénypiacot. A béke felé mutató konkrét eredmények hiánya ugyan megfogta a ralit, ám azt nem lehet mondani, hogy igazán lendületes értékvesztés indult volna a tengerentúlon, hiszen alig 1,5 százalékos korrekciót látunk, az viszont egyre biztosabb, hogy a nagy, indexkövető ETF-vételek helyett immáron eljön az ideje az egyedi részvényválasztásoknak, mert nem minden cég előtt áll ugyanakkora felfutási potenciál a jelenlegi piaci környezetben és a most látott értékeltségek mellett – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezető, akikkel a Jackson Hole-i Powell-beszéd előtt beszélgettünk a befektetői hangulatról, forintról, Wizz Air-részvényről és az Intel potenciális fordulatáról is.

 

Jackson Hole-on a világ szeme, de van két részvény, amelyet legalább ennyire érdemes figyelni

A beszélgetés során a szakértők kiemelték: az elmúlt napok tőkepiaci iránykeresése nemcsak az alaszkai találkozó által kissé lelombozott befektetői hangulatnak köszönhető, hanem annak is, hogy magyar idő szerint péntek délután lehet majd tanúja Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-i beszédének a piac, amiből a remények szerint iránymutatást kaphat majd az amerikai kamatpálya alakulásáról is, ez pedig könnyedén irányba állíthatja – akár felfelé, akár lefelé. 

A beszélgetés során szó esett:

  • az amerikai részvényrali megakadásáról, az óvatossá váló befektetőkről és az európai–amerikai vámvonalak kialakulásáról (01:30–08:20),
  • a technológiai óriások növekedési túlsúlyáról, az egyedi részvények választásának létjogosultságáról és az Intel bombasztorijáról (08:50–15:00),
  • a Fed várható kamatcsökkentésének első nyerteseiről, az amerikai kamatpályáról és a devizapiaci turbulenciák tömkelegéről (15:30–24:30),
  • a hazai részvénypiac vonzerejéről, a Wizz Air részvényének kifejezetten jó kilátásairól, valamint az aranyról és a lakossági állampapírokról is (25:00–32:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Podcastok Vidcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu