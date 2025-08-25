Brüsszel bábjai simán odadobnák a magyarok gázellátását és a rezsicsökkentést

Elsőként vizsgáljuk meg, miért vagyunk mi, magyarok az unióban talán a legérzékenyebbek az áram és a gáz, azaz a háztartási energia árának alakulására.

Hazánkban a gázzal ellátott lakások aránya 2023-ban 71 százalék volt / Fotó: Mediaworks

Hazánkban a gázzal ellátott lakások aránya 2023-ban 71 százalék volt, villany pedig szinte minden lakásban van. Ilyen széleskörű gázellátottság ritka az uniós tagállamok között. Finnországban, Máltán és Cipruson egyáltalán nincs lakossági vezetékes gázszolgáltatás.

Magyarországon is az elmúlt évtizedben 3 százalékponttal csökkent a gázzal ellátott lakások aránya, melynek oka részben az volt, hogy a háztartások egy része áttért a távhőre vagy a villamosenergia-alapú fűtésre és melegvízellátásra, másrészt, hogy az új építésű lakások közül egyre kevesebb a gázhálózatra csatlakoztatott. Így a lakossági összes gázfogyasztás a 2021. évi maximumhoz viszonyítva 2023-ban már 31 százalékkal visszaesett.

A szovjet örökség és a kényelem

A lakossági gázhasználat magas aránya történelmi örökség. A gyökerei visszanyúlnak 1974-ig, az Orenburgi gázvezeték építésének indulásáig. Hazánknak is be kellett szállni építőként és finanszírozóként is, a Szovjetunió pedig kötelezte magát, hogy a résztvevő országoknak 20 éven keresztül évi 2,8 milliárd köbméter gázt szállít. A gigavállalkozás megvalósításához hitelt vettünk fel, amely hozzájárult a rendszerváltás évére 20 milliárd dollárra rúgó adósságlavina kialakulásához.

A gázszállítás el is indult 1979-ben, s mivel átvételi kötelezettségünk volt, ezért az ipari felhasználás mellett hatalmas ütemben fejlesztettük a lakossági felhasználást is. A háztartások gázbekötéseinek legnagyobb száma a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején történt. A gázfűtés sokkal kényelmesebb és tisztább a széntüzelésnél, s elérhető áron tudtak hozzájutni a családok.

Az árak elszabadulása és megfékezése

A rendszerváltás után az életszínvonal zuhant, a bruttó reálkeresetek 1997-ig több éven keresztül csökkentek – erről épp a Világgazdaságban írtam korábban. Ez már magában jelentősen rontotta a családok életkörülményeit, s a rezsiárak elhibázott privatizáció miatti elszabadulása csak tetézte a bajt. 1994-1998 között példanélküli módon, 8 százalékos eszközarányos garantált nyereséget biztosítva adták el a külföldieknek az energiacégeket, ami jelentős áremelkedéshez vezetett.