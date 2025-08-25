Moszkva forródróton: három ok, amiért az alaszkai csúcs után Iránnal tárgyalt az orosz elnök

Peszeskján üdvözölte Vlagyimir Putyin pozitív értékelését az alaszkai csúcstalálkozó eredményeiről — közölte az orosz TASZSZ hírügynökség.
A telefonbeszélgetésben az iráni elnök reményét fejezte ki, hogy Putyin amerikai kollégájával, Donald Trumppal folytatott tárgyalásai hozzájárulnak az ukrajnai válság megoldásához.
Remélem, hogy a megkötött megállapodások a gyakorlatban is a lehető leghamarabb megoldást hoznak az ukrajnai kérdésre.
– idézte Peszeskján szavait sajtószolgálata.
Egyelőre nem minden részlete ismert annak, hogy miről tárgyalt az orosz0ukrán háború lezárásán kívül Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én az alaszkai Elmendorf–Richardson támaszponton. A tárgyalások után Putyin a médiának azt nyilatkozta, hogy a felek az ukrajnai konfliktus megoldására összpontosítottak. Felszólított arra is, hogy most már érdemes tiszta lappal tekinteni a kétoldalú kapcsolatokra, és hajlandók visszatérni az együttműködéshez. Putyin ezután meghívta Trumpot Moszkvába. Az amerikai vezető megjegyezte a tárgyalásokat követően, hogy a felek nem tudtak minden kérdésben megegyezni.
Azzal, hogy Oroszország közeledne az Egyesült Államok partnerségéhez, megkockáztatja, hogy egy korábbi stratégiai partnerével, Iránnal találja szemben magát.
2. Nukleáris program: a Trump–Putyin-csúcstalálkozón a Kreml közvetítői ambícióját fejezhette ki Washington és Teherán között, amely az iráni atomprogram folytatására kecsegtető lehetőség.
3. Energetikai partnerség: a Putyin–Peszeskján-telefonbeszélgetés során a felek biztosították egymást afelől, hogy tartják magukat a január 17-én kötött, Iránt és Oroszországot összefogó Átfogó Stratégiai Partnerségi Szerződéshez. Ez az együttműködés számos területre kihat: energetika, védelmi és biztonsági kérdések, kulturális-szociális együttműködés és a nukleáris energia békés célú alkalmazása.
