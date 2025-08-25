Otthon Start hitel: kiborult a politikus a Portfolio cikkére – „alapvető tényeket hallgatnak el!"

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját, az Otthon Start hitelt bírálta vasárnap a Portfolio gazdasági portál. A cikk szerint „a fiatalok többsége csak álmodhat egy átlagos lakásról”, az új lakástámogatás sem feltétlenül oldja meg a lakhatási problémát. Az írásra reagált Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós: az Otthon Start hitel vonatkozásában javasoljuk, hogy a Portfolio a jövőben igyekezzen visszahelyezkedni a szakmaiság talajára! / Fotó: Kallus György

„A Portfolio tegnap izzadságszagú, a tudományosság és szakmaiság mázával leöntött cikkel igyekezett bizonygatni, hogy a fix 3 százalékos hitel bizony nem valós segítség a fiatalok lakhatási helyzetének megoldására. Ennél nagyobbat nem is tévedhetne a cikk szerzője, ezt a tévedést pedig vagy a szakmaiság hiányának, vagy valamilyen más, nem ismert oknak vagyunk kénytelenek betudni” – írta az államtitkár a közösségi oldalán, majd tételesen felsorolta és kifejtette, hogy mi nem stimmel a cikkel, hogyan nélkülöz minden szakmaiságot.

Az általa használt adatok nem az elsőlakás-vásárlók ingatlanviszonyaira vonatkoznak; az általa használt adatok nem az elsőlakás-szerzők valós jövedelmi viszonyaira vonatkoznak; hibás a vizsgált ingatlanok köre; hibásak a területi alapú jövedelmi és ingatlanár-összehasonlítások.

Hozzáteszi: ezzel összhangban pedig teljesen hibásak a következtetések is. „Azon pedig már meg se vagyunk lepődve, hogy a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban alapvető tényeket hallgat el a szerző. Nyilván azok nem illeszkedtek a cikk negatív hangvételű, téves végkövetkeztetésének keretrendszerébe…” – húzta alá az államtitkár a közösségi oldalán.

Otthon Start hitel: a Portfolio cikke ferdít

Panyi Miklós nemcsak pontokba szedte, de ezután részletesen ki is fejtette, hogy mi a gond az írással (ezeket a bejegyzés alapján változtatás nélkül közöljük - a szerk.):