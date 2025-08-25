Megvan, hogy mikor indulhat újra az orosz olaj szállítása Szlovákia és Magyarország felé

Az orosz olajszállítások Szlovákiába a Barátság kőolajvezetéken, azaz a Druzsba olajvezetéken keresztül akár már hétfőn újraindulhatnak a legkedvezőbb forgatókönyv szerint – közölte Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter a Reutersszel.
Oroszország és Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta az egymás energialétesítményei elleni támadásokat, aminek keretében az ukránok többször megtámadták az orosz Barátság kőolajvezetéket és a hozzá tartozó infrastruktúrát. A múlt csütörtöki ukrán támadás múlt héten már másodszor okozta az orosz olajszállítás megszakadását Magyarország és Szlovákia felé.
Ennek következtében Szlovákia és Magyarország pénteken jelezte, hogy az orosz olajellátásuk legalább öt napra megszakadhat.
A legfrissebb információk szerint ez egy négy-öt napos kiesés. Optimális esetben már hétfőn számíthatunk az olajszállítás újraindulására Szlovákiába
– írta Saková a Reutersnek. Hozzátette, hogy a fogyasztók ellátása nincs veszélyben, mivel az országnak 90 napra elegendő olaj- és olajtermék-tartaléka van.
Az Európai Unió többi államával ellentétben Szlovákia és Magyarország fenntarja energetikai kapcsolatait Oroszországgal, és ellenzi a Barátság vezetéken keresztüli orosz energiaszállítások leépítését.
Szlovákia és Magyarország pénteken az Európai Bizottságtól kérte a szállításbiztonság garantálását.
A bizottság hétfőn közölte, hogy kapcsolatban áll a tagállamokkal a helyzet felmérése érdekében, és hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság elsődleges prioritás.
Most lett elege Szlovákiának Ukrajnából: Fico nem szívbajos, Zelenszkij erre álmában sem gondolt – ez lehet a válaszcsapás a Barátság vezeték szétlövésére
Az ukrán hadsereg támadásai a Druzsba olajvezeték ellen ellentmondanak Szlovákia nemzeti érdekeinek, és nem szolgálják Ukrajna érdekeit sem – jelentette ki Juraj Blanar szlovák külügyminiszter a JOJ tévécsatorna Politika 24 című műsorában.
